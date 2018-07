La structure de la résidence est conçue à partir de vieux conteneurs maritimes, ce qui contrevient à un règlement municipal.

« Le règlement interdit, pour la construction résidentielle, l’utilisation de conteneurs maritimes et également de conteneurs de train, aussi de vieux autobus. Il y a des gens qui utilisent des boîtes d’acier pour construire du résidentiel, ça ne peut pas se faire », explique Jeannot Allard, porte-parole de la Ville.

Saguenay pourrait forcer l'arrêt des travaux, imposer une amende ou trouver une façon d'encadrer ce type de pratique dans un monde où le recours aux matériaux recyclés est en pleine effervescence.

« On avait émis un permis et, dans la demande, ça ne spécifiait pas nécessairement qu’on utilisait des conteneurs maritimes [...] Pour l’instant, on sait que ça contrevient au règlement. On est à étudier le dossier et ce sera soumis au conseil municipal s’il y a lieu », ajoute Jeannot Allard.

Six conteneurs maritimes ont été soudés et empilés pour être transformés en bâtiment résidentiel.

Le propriétaire de la maison estime que ce type de construction en acier a un fort potentiel.

Il assure que la nouvelle construction va s’harmoniser avec le quartier.

« On a eu des contacts avec la Ville. On a fait toutes nos procédures de demande de permis. À date ça a été très agréable avec eux autres. Il n’y aura pas de conteneurs déposés sur un terrain. Il y a une partie de construction qui est faite avec des conteneurs maritimes recyclés, mais l’extérieur va s’harmoniser avec le quartier. Ça ne sera pas apparent », explique Daniel Baillargeon.

Selon l'entrepreneur, Habitat Thinking, la réutilisation de conteneurs permet aussi d'avoir des structures plus solides, qui peuvent supporter des toits verts et permettre de plus grandes aires ouvertes intérieures.