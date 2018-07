Le président de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen, croit que des accidents pourraient être évités si la Société de l'assurance automobile du Québec sensibilisait davantage les usagers de la route aux comportements qu'ils doivent adopter en présence de machinerie agricole.

Il estime que les agriculteurs doivent souvent faire face à des comportements imprudents de la part d'automobilistes.

« Les producteurs, on est tout le temps sur le qui-vive parce que ceux qui partagent la route avec nous sont souvent téméraires aussitôt qu’ils voient un tracteur. Ils nous dépassent même si on met notre clignotant pour tourner à gauche. Ils ne respectent pas notre signalisation », raconte M. Allen.

Il soutient que même les agriculteurs se perdent dans la réglementation de leur propre machinerie.

Entre 2012 et 2017, il y a eu 45 accidents mortels impliquant un véhicule agricole et plus d'une centaine occasionnant des blessures graves sur les routes du Québec.

Cette pancarte produite par l'UPA de la Chaudière-Appalaches interpelle les usagers de la route. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Comme c’est le cas pour les chantiers routiers, l’UPA de la Chaudière-Appalaches a fait produire des panneaux routiers orange pour prévenir les usagers de la route de la présence de travaux agricoles dans le secteur.

« On pourrait avoir ces panneaux à la grandeur du Québec. Peu importe la région, tu peux saisir ce que ça veut dire », suggère M. Allen.

Cette signalisation n’est toutefois pas approuvée par le ministère des Transports.