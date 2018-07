Si Paramount n’est pas le seul studio critiqué pour les mêmes raisons, ce gros joueur de l'industrie semble être un élève particulièrement mauvais. Le NLMC et le NHMC disent avoir regardé de près les 20 films ayant le plus rapporté d’argent à l’entreprise américaine en 2016-2017. Parmi les 160 principaux acteurs (à raison de 8 par long métrage), seulement 7 d'entre eux étaient latino-américains, soit un peu plus de 4 %. Ils ont également dénombré un seul réalisateur et aucun scénariste appartenant à ce groupe ethnique.

La population latino-américaine représente environ 18 % de tous les habitants des États-Unis, selon les données du recensement effectué en 2017 dans le pays.

Alex Nogales, patron du National Hispanic Media Coalition estime que son appel portera ses fruits. « Toute la communauté latino boycottera leurs films », a-t-il dit, selon ce que rapporte le site Deadline.

Alex Nogales, président du National Hispanic Media Coalition Photo : Getty Images/JC Olivera

Alex Nogales et son organisme avaient déjà fait parler d’eux en mars, au moment des Oscars. Les militants avaient critiqué la cérémonie, estimant que leur communauté était sous-représentée parmi les artistes nommés.

Rencontre avec Paramount

Une rencontre a été organisée récemment entre des représentants de Paramount et le NHMC. Ce dernier souhaitait que le studio s’engage à faire travailler plus d’acteurs et de scénaristes latino-américains. Selon Alex Nogales, les discussions n’ont pas abouti.

Les Latinos doivent faire partie intégrante de l’industrie cinématographique. Le talent est là et, en tant que communauté, nous avons besoin d’histoires positives et de la sensibilité des acteurs, des auteurs et des réalisateurs pour contrer la rhétorique et les actions antilatinos de l’administration Trump. Alex Nogales, interrogé par Variety

Paramount a répondu à la sortie des deux organismes, affirmant « continuer à faire des progrès » en vue d’une plus grande inclusion des Latino-Américains. Le studio a cité en exemple trois de ses projets : l’adaptation de Dora l’exploratrice et le film Instant Family – tous deux portés par l’actrice Isabela Moner, Américaine née d’une mère péruvienne –, ainsi que le long métrage Limited Partners, réalisé par le Portoricain Miguel Arteta.