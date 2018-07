L'ordre religieux estime aujourd'hui à 120 le nombre de membres dans ce qu'il appelle la province anglaise et à 115 dans la province française.

L'historien et chercheur à l'Université Laval, Serge Dupuis, explique que l’Église, jusqu’au XIXe siècle, était canadienne-française. Avec l’immigration dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle devient de plus en plus bilingue et plusieurs ordres religieux se sont organisés en provinces linguistiques parce que le clergé irlandais cherchait à se tailler une place séparée dans ces ordres-là en arrivant au Canada .

À un moment donné, il y a eu tellement de jésuites francophones qu’il y a même eu une division de la province des jésuites francophones entre une province de Montréal et une province de Québec , précise l'ex-assistant du supérieur provincial des Jésuites du Canada français, Pierre Tremblay.

Selon lui, la fusion des provinces anglaise et française n'est pas uniquement due à une baisse des effectifs.

On peut [avoir une influence plus large] en travaillant ensemble qu’en travaillant séparément. Pierre Tremblay, s.j., assistant sortant du supérieur provincial des Jésuites du Canada français

Il ajoute que la décision ne changera pas grand-chose dans les activités quotidiennes de l’ordre religieux.

Un développement culturel dans le Nord ontarien

Le fait que les Jésuites soient restés une province canadienne-française a encouragé le développement institutionnel autonome comme le Collège du Sacré-Coeur à Sudbury , raconte Serge Dupuis.

L'historien Serge Dupuis Photo : Radio-Canada/Louis Garon

Des jésuites francophones sont également responsables de la création de plusieurs organismes culturels nord-ontariens, dont l’actuel Carrefour francophone et le Centre franco-ontarien de folklore établis à Sudbury.

Un nouveau départ

La nouvelle structure jésuite unilingue sera dirigée par le Néo-Brunswickois d’origine, le père Erik Oland qui voit là un nouveau départ pour l’ordre religieux.

Chaque nouveau commencement nous donne l’occasion de regarder ce qu’on avait fait, de bien prendre le temps pour se dire : "nous avons fait ça, qui sommes-nous maintenant et qu’est-ce que nous voudrions faire dans l’avenir?" Erik Oland, s.j., supérieur provincial des jésuites du Canada

La restructuration n’augure pas une diminution de la présence des jésuites francophones au Canada hors Québec, précise-t-il, car la formation des nouveaux membres comprend depuis quelques années une immersion en langue française pour les non-francophones.

L’heure est aussi, selon le père Oland, à la promotion de la réconciliation avec les Premières Nations.

La question qui nous unit très fortement aujourd’hui, c’est la question des peuples autochtones. C’est ça que je vois pour les pôles à venir , conclut-il.

Par ailleurs, les jésuites haïtiens, qui faisaient partie de la province du Canada français, demeureront pour l'instant dans la nouvelle entité, mais ont déjà amorcé un processus d’intégration à la province latino-américaine.