La technologie deepfake utilise l’intelligence artificielle pour créer des vidéos qui semblent montrer des gens en train de faire ou de dire des choses qu’elles n’ont jamais faites ou dites.

Elle est principalement utilisée pour fabriquer des vidéos de vengeance pornographique, mais elle fait peu à peu son entrée dans l’arène politique, alors que des groupes s’en servent pour nuire à d’autres idéologies.

La jeune militante américaine anti-armes à feu Emma Gonzalez a par exemple été visée par une fausse vidéo la montrant en train de déchirer la Constitution américaine. En réalité, la vidéo originale la montrait déchirer une cible utilisée sur les champs de tir.

Des risques d’interférence dans les élections

Le sénateur démocrate Mark R. Warner a déposé lundi un livre blanc proposant 20 façons de contrer les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Il envisage entre autres de tenir les entreprises de réseaux sociaux pour légalement responsables en cas de diffusion de fausses vidéos utilisant deepfake ou toute autre technologie semblable, si une victime obtenait un jugement en sa faveur.

Dans un discours prononcé il y a deux semaines, le sénateur républicain Marco Rubio a, de son côté, invité le gouvernement à considérer cette technologie comme une menace à la sécurité nationale.

« Ça sonne fantastique, exagéré, hyperbolique. Mais c’est déjà possible de le faire. Des gens veulent s’en servir, tout ce qu’il manque, c’est l’exécution. Et nous ne sommes pas préparés pour y faire face », a expliqué M. Rubio dans son discours.

« Je sais que la Fédération de Russie [...] a essayé de semer l’instabilité et le chaos dans la politique américaine en 2016, a-t-il poursuivi. Ils l’ont fait à l’aide de robots sur Twitter et ils l’ont fait grâce à d’autres mesures qui deviendront de mieux en mieux connues. Mais ils n’ont pas utilisé [deepfake]. Imaginez ça. Imaginez si on injectait ça dans une élection. »

Prudence sur le web

Jordan Peele, un réalisateur et acteur américain, a notamment démontré les conséquences potentielles de deepfake dans une vidéo virale, dans laquelle il fait dire des choses farfelues à Barack Obama. M. Peele prévient les internautes à la fin de la vidéo qu'ils doivent désormais être plus incrédules sur le web et se fier davantage à des sources réputées fiables.

Mark R. Warner et Marco Rubio espèrent tuer dans l’œuf les tentatives de désinformation utilisant deepfake, alors que les États-Unis se préparent aux élections de mi-mandat du 6 novembre prochain. À ce moment, 435 représentants et 35 sénateurs seront alors élus ou réélus, mais certains, dont MM. Warner et Rubio, craignent que des groupes tentent d’interférer dans la campagne pour influencer les résultats du vote.

Mardi, Facebook d’ailleurs a indiqué avoir supprimé 32 faux comptes qui ont organisé au moins une manifestation et fait campagne pour défendre des points de vue politiques.

Selon le président-directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, son entreprise n’a pas pu identifier la source de ces comptes, mais leurs activités ressemblaient à celles de l’Internet Research Agency (IRA), une usine à trolls russe réputée proche du Kremlin.

L’IRA est visée par des allégations d’interférence avec les élections américaines de 2016.