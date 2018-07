Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Les microbrasseurs de l'Abitibi-Témiscamingue avaient déjà une place de choix dans les kiosques de dégustation de la Foire, mais il sera désormais possible de consommer leurs produits dans les autres événements en marge de la Foire, notamment lors des spectacles.

C'est aussi des agrotransformateurs, les microbrasseurs, mais on leur laisse aussi une place dans nos bars jusqu'aux petites heures du matin. On pourra déguster des bières de microbrasseries pas seulement au niveau des exposants, mais toute la journée et toute la nuit , indique Line Descôteaux, présidente et cofondatrice de l'événement.

Affiche de la microbrasserie Le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada/Karine Mateu

Les chefs du souper découverte connus

Autre nouveauté annoncée aujourd'hui, les chefs du souper découverte de saveurs régionales, un repas cinq services sur des déclinaisons d'ingrédients de la région comme les tomates, le bison ou les pommes de terre, sont désormais connus.

En plus des six chefs réputés de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a aussi un chef ontarien, le chef du restaurant L'Autochtone - Taverne Américaine, situé à Haileybury.

Il préparera un plat de champignons sauvages fumés, de bannique de maïs rôti, de fines herbes et de bouillon au thé du Labrador et champignons.

Ce n'est pas évident pour un chef d'une autre province de venir faire sa marque dans notre province à nous, alors c'est un gros défi, mais il a accepté d'emblée. Ce souper-là, ça va être vraiment exceptionnel, je pense que ça va marquer la Foire de cette année. On appelle ça le 5-5-5, cinq chefs, cinq services et cinq aliments , ajoute Line Descôteaux.

La microbrasserie Le Prospecteur sera également des produits régionaux qui seront en vedette lors de l'événement. (archives) Photo : Facebook : Microbrasserie Le Prospecteur

Il est à noter que l'organisation a déjà obtenu les permis permettant aux agrotransformateurs de l'Ontario de venir vendre leurs produits au Québec.

La 17e Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien aura lieu les 17, 18 et 19 août, à Ville-Marie.