Jamie Woytiuk dit qu'elle n'a pas vécu de choc lorsqu’elle a appris que sa mère était atteinte de la sclérose en plaques progressive primaire, dans les années 1990. Comme la maladie dégénérative ne s’était pas encore déployée dans tout son corps, Jamie n’en voyait pas encore les signes.

Puis, l’un des pieds de Joanne a commencé à traîner lorsqu’elle marchait. Et, cinq ans après le diagnostic, son état de santé s’est détérioré.

Jamie Woytiuk (à gauche) et sa mère Joanne (à droite). Jamie explique que ses parents ont été une influence artistique importante. Sa mère faisait de la peinture et son père était vidéaste. Photo : Soumise par Jamie Woytiuk

« Elle est passée de personne capable de se déplacer à quelqu'un qui doit être alité et qui risque de s’étouffer avec sa propre salive », raconte Jamie.

Aujourd’hui, Joanne ne peut bouger aucune partie de son corps. Elle partage une chambre avec un autre patient dans un centre de soins de longue durée. Elle a décoré la moitié de la fenêtre qui lui appartient avec des plantes et plusieurs photos de famille.

La sclérose en plaques progressive primaire est caractérisée par une progression continue des symptômes. Elle touche 10 % des personnes souffrant de sclérose en plaques. Elle diffère de la forme cyclique de la maladie qui est la plus répandue (85 %) et qui se traduit par des phases de poussées et de rémissions.

Source : Société canadienne de la sclérose en plaques