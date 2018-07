Ces projets, qui étaient estimés à 15 millions de dollars, représentent 15 % des quelque 850 chantiers routiers prévus en 2018.

Dans un communiqué, la Ville dit agir ainsi dans un souci de saine gestion financière. Malgré ces reports, la facture de l’ensemble des travaux grimpera, passant de 113,5 M $ à 119,7 M $.

La Ville précise que ces reports touchent seulement les chantiers de réfection de surface non critiques, comme ceux d’asphaltage. Les chantiers d’envergure se poursuivent.

La Ville reporte notamment la réfection de la rue Saint-Joseph Est entre Dorchester et de la Couronne, de la rue de l’Amérique-Française entre René-Lévesque et Grande Allée, du boulevard Wilfrid-Hamel entre Pierre-Bertrand et Marie-de-L’Incarnation, du boulevard Père-Lelièvre entre la rue Pépin et de Brugnon, ainsi que du Chemin Sainte-Foy entre du Chanoine-Scott et de la Suète.

Quelques chantiers prévus dans les rues du Vieux-Québec sont également touchés.

Liste des chantiers reportés à l'an prochain par Radio-Canada sur Scribd