Un texte de Camille Feireisen

Que ce soit pour les victimes de l’accident de Humboldt, celles de l’attaque au camion-bélier ou, plus récemment, de la fusillade mortelle de l’avenue Danforth à Toronto, les campagnes GoFundMe lancées à l’initiative de citoyens ont le vent dans les voiles.

En lien avec la fusillade qui a fait trois morts, dont le tireur, et 13 blessés dans le quartier grec de la Ville Reine un dimanche soir d'été, au moins huit campagnes GoFundMe avaient été créées dès le lendemain. Certaines ont néanmoins été supprimées rapidement.

Selon Camie Leard, vice-présidente du marketing et des communications au BBB, il est important de s’assurer que le site Internet auquel on donne de l’argent a été vérifié.

La première chose c’est de vraiment s’assurer que le site Internet sur lequel on fait ses dons a toutes les technologies sécuritaires , dit-elle.

C’est juste important de rappeler aux gens de réfléchir avec leur tête et non avec leur coeur quand ils ont une carte de crédit entre les mains, car ils veulent aussi s’assurer que leur argent va aux personnes qu’ils veulent réellement aider. Camie Leard, vice-présidente du marketing et des communications au BBB

Le fonds #TorontoStrong de la Fondation Toronto et de la Ville de Toronto recueille désormais aussi des dons pour les victimes de la fusillade de l'avenue Danforth, dans le quartier grec. Photo : Radio-Canada

Comment vérifier où va l’argent?

Première chose à vérifier, selon Camie Leard : l’URL du site. Il faut que le lien commence avec HTTPS, le S voulant dire “sécuritaire” pour entrer ses informations financières et de carte de crédit. Il faut aussi qu’il y ait l’icone représentant un cadenas au début du HTTPS.

Selon elle, il est important d’en savoir le maximum sur la personne qui a lancé la campagne de sociofinancement. La documentation expliquant comment va être utilisé l’argent donné, quelle assurance a-t-on que les victimes vont vraiment recevoir les dons, mais aussi s’assurer que l’on parle à une vraie personne.

À cet effet, Camie Leard estime que des réponses trop émotives, qui n'expliquent pas réellement comment l’argent sera utilisé, sont un signal suffisant pour indiquer que l’escroquerie n’est pas loin.

Il existe beaucoup de fausses campagnes en ligne, utilisant des photos empruntées. Il est important d’aller vérifier d’où proviennent les images sur Google, par exemple. Les escrocs sont souvent actifs sur différentes plateformes et multiplient leurs campagnes sur divers médias sociaux , souligne-t-elle.

D’autant qu’il n’est pas toujours évident de récupérer ensuite son argent, indique Mme Leard.

Lorsque les gens sont blessés par une tragédie, c’est souvent le moment où les escrocs sont aux aguets et prêts à agir, parce qu’ils profitent de la vulnérabilité et de la volonté d’aider des gens. Camie Leard, vice-présidente du marketing et des communications au BBB

Un rassemblement en hommage aux victimes de la fusillade de l'avenue Danforth Photo : CBC

La réponse de GoFundMe

Du côté du site web GoFundMe, une représentante, Rachel Hollis, affirme qu’une équipe surveille toutes les campagnes de sociofinancement pour s’assurer que tous les fonds se rendent bien là où ils sont censés aller.

Si la campagne n’apparaît pas sur le hub central, cela signifie simplement qu’elle est toujours en train d’être vérifiée en attente de validation par notre équipe , écrit-elle dans un courriel à Radio-Canada.

Mme Hollis ajoute que l’équipe de sécurité communique avec les organisateurs de chaque campagne pour recueillir les informations liées à la campagne et les vérifier.

Nous utilisons des outils techniques de prévention de fraude et disposons de plusieurs processus pour vérifier l’identité des organisateurs , assure-t-elle.

En ce qui a trait à la fusillade de Toronto, Mme Hollis affirme que chaque campagne est surveillée de près. À partir de là a été créée une plateforme spécifique qui recense les campagnes vérifiées par l’équipe de GoFundMe.

Par ailleurs, GoFundMe garantit que si l’argent a été versé à des campagnes qui s’avèrent frauduleuses, les donateurs seront remboursés.

Des milliers de personnes assistent à l'hommage aux victimes de l'attaque au camion-bélier à Toronto. Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

#TorontoStrong : le cas de l’attaque au camion-bélier

Après l’attaque au camion-bélier, qui a fait 10 morts et 16 blessés en avril dernier, la Fondation de Toronto a été créée et a lancé une plateforme de collecte de dons en partenariat avec la Ville de Toronto. Le fonds #TorontoStrong centralise les dons et les redistribue en fonction des besoins des victimes.

Chaque cent donné par la communauté va aux victimes et tout le travail reste bénévole , assure Barbara Hall.

C’est elle qui est devenue l’administratrice bénévole de cette plateforme qui a déjà amassé 3,5 millions de dollars. De cette somme, 20 000 $ ont été distribués à chacune des 26 familles touchées par la tragédie.

Mon travail est d’apporter une structure pour redistribuer cet argent , explique-t-elle.

Mme Hall rencontre donc chaque famille ou personne touchée par l’attaque. Elle souligne que certaines des victimes se trouvent toujours à l’hôpital, parfois en soins intensifs.

La collecte dure jusqu'à la fin août.

Rencontrer chacune des victimes, comprendre l’impact de cette tragédie sur elles et leurs familles, et utiliser cette information [pour redistribuer de façon juste l’argent]. Barbara Hall, administratrice Fonds #TorontoStrong

Barbara Hall est l'administratrice du fonds #TorontoStrong, géré par la Ville de Toronto et la Fondation de Toronto. Photo : Radio-Canada

Elle s’inspire également des expériences vécues ailleurs, comme après l’attentat de Boston. J’ai des discussions avec ceux qui sont venus en aide après cette tragédie, pour savoir comment ils ont géré ça, notamment en rapport avec les blessures graves, qui engendrent une nécessité de soins à vie.

Le fonds #TorontoStrong récolte désormais aussi de l'argent pour les victimes de l'avenue Danforth. La manière de répartir l’argent pourrait être différente que pour l’attaque, indique Mme Hall. Il pourrait y avoir des différences à prendre en considération, l’âge, le type de blessures.

Elle ne juge en revanche pas de mauvais augure les campagnes de sociofinancement qui ont été créées à l’initiative de citoyens. Certains veulent soutenir une cause spécifique, et c’est tout à fait normal , considère-t-elle.

Le besoin de faire confiance

Mme Hall souligne par ailleurs que les fonds donnés directement à ce genre d’organismes, sur une base plus temporaire, ne sont pas des programmes gouvernementaux.

C’est juste un soutien venant de la communauté, alors nous avons donné les 20 000 $ le plus rapidement possible et les familles en font ce qu’elles veulent. Nous savions que certaines familles vivaient loin, en Corée, en Jordanie... Il fallait qu’elles puissent venir rapidement, se payer de la nourriture, un hôtel, préparer les funérailles…

Pour le reste, il y a les programmes gouvernementaux, des assurances qui vont prendre en charge des dépenses spécifiques.