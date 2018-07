Les résultats des travaux de la chercheuse en psychologie Karissa Leduc et de ses collègues de l’Université McGill montrent que les jeunes du primaire et du secondaire justifient ce comportement passif en arguant que les règles morales ne s’appliquent pas au contexte particulier d’Internet.

Dans leur étude, des chercheurs au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling ont interrogé 100 élèves du primaire et du secondaire âgés de 8 à 16 ans pour connaître leur avis sur le rôle du témoin en cas de cyberintimidation.

Les participants étaient invités à lire quatre récits décrivant des épisodes de cyberintimidation. Dans chaque récit, un témoin restait neutre, s’abstenant d’intervenir.

L’équipe de recherche a ensuite demandé aux participants de justifier le comportement de l’intimidateur dans deux des récits, et celui du témoin dans les deux autres.

Leurs conclusions montrent que, selon les participants, les témoins auraient dû prendre la défense de leur ami, mais pensent que celui-ci ne l’aurait probablement pas fait dans le cas inverse.

Pour cette raison, selon eux, la neutralité du témoin était totalement justifiée.

En outre, dans certains cas, des répondants ont approuvé le comportement de l’intimidateur en affirmant que, d’un point de vue moral, c’était la chose à faire. Selon eux, l’intimidateur s’était mal conduit, mais pour de bonnes raisons.

À la suite de ces réponses, les chercheurs ont déduit que les jeunes participants de l’étude ne seraient pas portés à intervenir s’ils étaient témoins de cyberintimidation.