Un texte de Thomas Deshaies

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, est confiante quant au résultat. C'est sûr et certain que le monde est d'accord avec cela. C'est juste une étape par laquelle on doit passer pour désigner une place où on pourra faire le développement économique , déclare-t-elle.

Le processus menant à la création d'un pôle commercial dans une communauté autochtone est prévu dans une disposition de la Loi sur les Indiens du gouvernement fédéral. La tenue d'un référendum y est obligatoire.

Pour que le résultat soit considéré comme légitime, la communauté exige qu'au moins 25 personnes exercent leur droit de vote. Ce sont les règles de la communauté, on a établi cela , précise Mme Jérôme.

Faciliter l'ouverture de nouveaux commerces

La création d'une zone désignée pour le développement économique permettra notamment aux promoteurs d'obtenir des prêts pour leur projet, sans qu'il ne leur soit exigé d'avoir le cautionnement, au préalable, du conseil de bande. Antérieurement, le conseil de bande devait donc s'engager à rembourser les prêts à la banque, en cas de défaut de paiement du promoteur. Ce qui, du point de vue du conseil, constituait un frein au développement économique.

La Corporation de développement économique Wabak Pimadizi deviendrait gestionnaire des terres, qu'elle pourra louer à des entrepreneurs, et ce, pour une période de 49 ans.

Adrienne Jérôme, cheffe de la communauté de Lac-Simon (archives) Photo : Radio-Canada

Adrienne Jérôme croit que Lac-Simon est à l'aube de la concrétisation de plusieurs projets d'envergure. Nous autres, on a des projets de développement économique, ça c'est certain. On a la station de gaz, un genre de restaurant, puis aussi un petit magasin d'artisanat de la communauté , s'exclame-t-elle.

Les résultats du référendum seront connus à 21 h mardi soir.