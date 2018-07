Dès 21 h, un DJ animera la place des Canotiers à Québec et le quai Paquet à Lévis au rythme des grands succès de la thématique de la soirée.

« Mon but, c’est que tout le monde puisse se dire : '' ça, c’est ma toune, ça me rappelle un souvenir '', et qu’ils aient envie de danser sur cette chanson », explique le DJ Sébastien Potvin.

Pour la première soirée sous le thème country, il promet de faire danser la foule sur That don’t impress me much et Shania Twain et Achy Breaky Danse de Stef Carse notamment.

Des danseurs professionnels et des troupes de danseurs amateurs seront aussi présents sur les deux quais.

« On a divisé notre offre de danse en deux volets : il y a des écoles de danse et des danseurs professionnels. Parfois les danseurs seront su scène et les spectateurs seront invités à les regarder. Il y a d'autres moments où ces danseurs viennent dans la foule et montrent aux gens à danser. Ils doivent contaminer les spectateurs! », affirme Maxime Robin, directeur artistique des 24e Grands Feux.

Pour la première fois, les Grands Feux proposent une soirée de valse, le 18 août, avec un orchestre de 22 musiciens. La soirée se déroulera en trois temps : les grandes valses classiques, les valses des chansons françaises et les valses des musiques de film.

Une première soirée Bollywood est également au programme le 16 août. Pour l'occasion, le public sera invité à une répétition générale, la veille, au Galeries de la Capitales pour s'initier à la danse issue du cinéma musical indien.

Le virage entrepris l'an dernier avec l'intégration de la danse a connu un important succès de foule qui a permis de plus que doubler l'achalandage, qui est passé de 320 000 à plus de 700 000 spectateurs.

On fait tout pour que les gens se disent que si tu ne viens pas à la soirée, elle ne reviendra pas deux fois. Chaque fois, c'est très différent Élisabeth Farinacci, directrice générale des Grands Feux

Soirées thématiques :

2 août : Country, danse en ligne

9 août : Pop des années 80, danse club, pop

11 août : Salsa cubaine, salsa, mambo er meringue

16 août : Bollywood, danses traditionnelles indiennes

18 août : Valse orchestra, valse et danse sociale

23 août : Rock des années 60, rock et swing

Des navettes pour se déplacer

À Québec, le Réseau de transport de la Capitale offrira deux navettes pour faciliter les déplacements des spectateurs.

L’autobus 420 partira du stationnement du ministère de la Justice, boulevard Hochelaga, et l’autre des Galeries de la Capitale. Elles transporteront les visiteurs de 17 h 30 à 21 h 30 à la place des Canotiers. Le retour se fera à compter de 22 h 30. Le tarif régulier s’applique. Les enfants de moins de 12 ans peuvent embarquer gratuitement.

Du côté de Lévis, il sera possible de prendre la navette entre les Galeries Chagnon et le Quai Paquet pour deux dollars. Le passage est aussi gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.