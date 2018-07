Le terrain proposé à l'ACIE est situé dans l'arrondissement Fleurimont, sur la rue Desaulniers, juste à côté du cimetière Saint-Michel. C'est maintenant à l'Association de faire les démarches auprès des deux paliers de gouvernement pour voir si le terrain répond à leurs normes, souligne la Ville.

Le cas échéant, l'ACIE pourra donc acheter le terrain à la Ville et le transformer en cimetière.

« On est en train d'identifier des emplacements, des terrains très spécifiques sur lesquels on a des démarches à suivre qui consistent à qualifier le terrain. Il y a le service des affaires foncières, le service de l'urbanisme et après il y a des analyses à faire », nuance néanmoins Mohamed Golli, membre de l'ACIE.

Mohamed Golli, membre de l'Association culturelle islamique de l'Estrie Photo : Radio-Canada

Si ce cimetière se concrétise, il pourrait signifier la création d'un deuxième lieu de repos pour les défunts musulmans à Sherbrooke, puisque la Coopérative funéraire musulmane du sud-est fait toujours des recherches de son côté. La Coopérative, une entité complètement différente de l'ACIE, a été créée en 2017, n'est pas en contact avec la Ville de Sherbrooke, mais dit avoir fait une offre d'achat conditionnelle à un propriétaire de terrain privé en Estrie.

« On a travaillé très fort les derniers mois et on a réussi à avoir une offre sur un terrain. Cette offre-là est sous conditions bien sûr et on est en train de travailler pour lever les conditions une par une », souligne Abdelilah Hamdache, qui est membre du c.a. de la Coopérative.

Abdelilah Hamdache est membre du conseil d'administration de la Coopérative funéraire musulmane du Sud-Est du Québec. Photo : Radio-Canada

« On cherche une solution à long terme pour au moins les 50 prochaines années sinon plus et on cherche pour tous les musulmans de Sherbrooke et pour tous les musulmans de la région et le terrain qu'on a trouvé répond à nos besoins », ajoute-t-il.

La Coopérative n'a pas voulu indiquer l'emplacement exact avant d'avoir conclu l'offre, mais espère avoir une entente d'ici la fin de l'année.

Un lieu réclamé depuis longtemps

La communauté musulmane de Sherbrooke réclame depuis plusieurs années un cimetière pour inhumer ses morts dans la région. Il existe des entreprises funéraires offrant des services religieux multiconfessionnels, telle que la Coopérative funéraire de l'Estrie, mais aucune section du cimetière n'est réservée à une religion précise. Le conseil d'administration de la Coopérative funéraire de l'Estrie avait d'ailleurs refusé de vendre une pleine parcelle de terre à l'Association culturelle islamique de l'Estrie pour qu'elle puisse l'aménager selon les rites musulmans.

« Ce qu'on appelle des cimetières multiconfessionnels et de façon sincère, ça ne rentre pas dans les critères, les exigences, dans la manière dont tout est orchestré et structuré pour un cimetière de personnes de confession musulmane. Ça ne peut pas fonctionner », soutient Mohamed Golli.

Selon le rite islamique, il importe que le corps des morts soit enterré le plus rapidement possible. Donc, en plus de devoir conjuguer avec la peine de perdre sa fille dimanche, la mère de la petite Syrienne qui a sombré dans les eaux de la rivière Magog a dû débourser 300 $ pour le transport de son corps, ce à quoi s'ajoutent les frais funéraires.

« Si on avait un cimetière à Sherbrooke ou à proximité, le processus aurait été très simplifié », estime M. Golli.

« Au niveau administratif, pour la famille sous le choc avec ses membres qui étaient incapables de procéder avec toutes les démarches, c'était fastidieux et difficile, parce qu'elles concernent plusieurs intervenants comme l'hôpital, le coroner, le transporteur et le salon funéraire », mentionne-t-il.

La famille est ensuite revenue à Sherbrooke pour recevoir les condoléances de ses proches, au Centre culturel islamique de Sherbrooke.

L’Association culturelle de l’Estrie, qui appuie psychologiquement la mère depuis la tragédie, organisera une collecte de fonds lors de la prière de vendredi pour aider à absorber les coûts.