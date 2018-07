Dans sa requête, Charleen Pokorki dit avoir été engagée par Skip the Dishes en novembre 2016 et avoir depuis livré de la nourriture. Au moment de son embauche, elle affirme avoir signé une « Entente de consultant (livreur) ».

Elle allègue qu'elle devrait être considérée comme une employée et non comme entrepreneur pour plusieurs raisons, dont le fait qu'elle a été embauchée et formée par l'entreprise; le fait qu'elle n'est pas payée par les clients et qu'elle ne peut solliciter de clients; et le fait qu'elle ne peut faire concurrence à Skip the Dishes ou sous-traiter son travail.

Selon sa requête, les règles en matière d'emploi doivent s'appliquer aux personnes qui, comme elle, agissent comme traiteurs pour l'entreprise manitobaine et que tout élément de l'entente qui y est contraire doit être rejeté. Charleen Pokorki reproche à l'entreprise de lui avoir faussement fait croire qu'elle était une entrepreneure indépendante alors que Skip the Dishes avait une obligation d'agir de bonne foi avec elle et de s'être ainsi injustement enrichi.

Ce recours collectif demande ainsi au tribunal de déclarer que les livreurs de l'entreprise dans les huit provinces visées sont des employés auxquels s'appliquent les lois de chaque province en matière d'emploi. Les personnes qui sont considérées comme des employés bénéficient par exemple de protection en matière de salaire minimum, d'heures supplémentaires et de congés payés.

Ces allégations n'ont pas été prouvées en cour.

Un modèle qui force les restaurateurs à s'adapter

Les services de livraison de nourriture comme Skip the Dishes ont changé la donne dans le milieu de la restauration ces dernières années. Mais certains restaurateurs, comme la chaîne de restaurants, Stella's ont décidé de ne plus participer à ce service, entre autres en raison des frais qui leur sont facturés.

Les restaurants Salisbury House à Winnipeg, utilisent les services de Skip the Dishes. Photo : Radio-Canada

D'autres sont satisfaits du service offert par l'entreprise manitobaine même s'ils reconnaissent l'effet que ce type d'entreprise a sur les restaurants. C'est le cas du propriétaire des restaurants winnipégois Salisbury House et Hermanos, Noel Bernier, qui les compare aux entreprises comme Uber.

Ce service existait depuis longtemps à Winnipeg, mais il n'avait pas la forme d'un logiciel très bien adapté. Une entreprise comme The Mobile Maitre D' qui livrait la nourriture de restaurant pendant une décennie à Winnipeg. Noel Bernier, propriétaire des restaurants Salisbury House et Hermanos

Selon Noel Bernier, ce modèle d'affaires va croître à l'avenir et les restaurateurs ne peuvent lutter contre lui, ils devront s'adapter. Il indique que ces changements sont initiés par les clients et non les entreprises et il rappelle du même coup le proverbe disant que le client a toujours raison.

Sans s'opposer aux raisons avancées par le propriétaire de Stella's dans sa décision de se retirer de l'application, Noel Bernier dit toutefois que, dans son cas, Skip the Dishes permet de rejoindre des clients qu'il lui aurait été difficile, voire impossible, de rejoindre autrement. Il dit ne pas envisager la possibilité de retirer ses établissements du service.

C'est contre-intuitif de les retirer de quoi que ce soit. Je veux être plus accessible pour mes clients, point final. Je veux leur donner ce qu'ils veulent. Noel Bernier, propriétaire des restaurants Salisbury House et Hermanos

Il note par ailleurs que l'effet des services de livraison n'est pas le même sur les deux chaînes qu'il possède. Les restaurants Hermanos ont vu une faible demande à travers le service en ligne contrairement aux établissements Salisbury House.