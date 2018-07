Un texte de François Robert

Il est probable qu’il s’agisse de cordes pour la pêche aux bourgots.

Une vérification de cette hypothèse est en cours auprès de Pêches et Océans Canada précise le président de la Station de recherche des Îles Mingan, Richard Sears.

Il s’est entravé dans une corde, c’est probablement des cages à bourgots, mais je ne peux pas être certain, indique Richard Sears. On a des photos des bouées donc on va le savoir éventuellement et bien ça devrait si Pêches et Océans [Canada] peut nous répondre là-dessus parce que toutes les bouées, normalement, sont codées par le propriétaire.

Le biologiste Richard Sears a fondé la Station de recherche des îles Mingan (MICS) en 1979. Photo : Courtoisie : Baleines en direct

On voit l’animal sur le dos, la langue, ça forme comme un énorme ballon, ça c’est les gaz à l’intérieur quand l’animal surchauffe et qu’il s’excite, l’animal est bien isolé, mais il y a des gaz qui se dissipent après la mort et la langue vient à sortir et forme un gros ballon , explique le photographe et observateur des mammifères marins Jacques Gélineau.

L'écologiste et observateur de mammifères marins Jacques Gélineau Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L’animal étant sur le dos, on voit très bien l’engin de pêche à la commissure des lèvres qui est pris dans sa bouche , souligne Jacques Gélineau.

Il estime que Pêches et Océans Canada devrait réduire la période où des engins de pêche aux bourgots peuvent être installés dans le fleuve.

Ça, c’est un problème parce qu’on impose aux pêcheurs de crabes une saison où à partir d’une certaine date toutes les cages doivent être retirées alors que les [engins] de pêche aux bourgots on en voit pratiquement tout l’été et très tard même l’automne , remarque Jacques Gélineau

C'est dans de tels coquilles que les bourgots se retrouvent dans le fleuve. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

On a la fraie du capelan, qui s’échelonne sur quelques semaines. Dans cette période-là, on ne devrait jamais mettre de cages à bourgots parce que c’est principalement là où les animaux se font prendre parce que la masse de capelans va masquer le câblage et l’animal quand il engouffre les capelans et bien il engouffre le câble avec. Jacques Gélineau, photographe et observateur des mammifères marins

Au cours des dernières années, Jacques Gélineau dit avoir constaté plusieurs carcasses de petits rorquals à la dérive à la suite d’empêtrement ou de collisions.

Selon Richard Sears, restreindre la période de pêche aux bourgots pourrait aider à la survie des rorquals, mais les nouveaux engins sans cordes seraient préférables puisque le petit rorqual mange aussi du lançon présent dans le secteur tout l’été.