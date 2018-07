Une femme sous influence ouvrira le bal, jeudi à 19 h 30. L’acteur Théodore Pellerin (Chiens de garde) a sélectionné ce film de John Cassavetes, mettant en vedette Gena Rowlands et Peter Falk.

L’événement se terminera avec l’un des chefs-d’œuvre de l’Italien Michaelo Antonioni, soit Blow-Up (le 2 septembre à 20 h 45), qui est le choix de la journaliste du Devoir Odile Tremblay.

Entre-temps, parmi les 40 films présentés, les cinéphiles auront eu l’occasion de voir West Side Story, Apocalypse Now, Le fabuleux destin d'Amélie Poulin ou encore, du côté québécois, Il était une fois dans l'Est, d’André Brassard, et Les ordres, de Michel Brault.

Une scène de film Les ordres, de Michel Brault Photo : Films Mutuels

Plusieurs documentaires figurent également au programme, dont Leonard Cohen: I’m Your Man, réalisé par Lian Lunson en 2005. L’auteur-compositeur-interprète montréalais, mort en 2016, y raconte son parcours, alors que d’autres vedettes (dont U2, Martha et Rufus Wainwright et Nick Cave) lui rendent hommage en musique.

En plus de Théodore Pellerin, Michel Tremblay, Yves Jacques, Mouffe et Fabienne Colas font partie des artistes participant à l’initiative de Roland Smith, ancien propriétaire du Cinéma Outremont.