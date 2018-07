Hier, les procureurs de huit États et de la capitale, Washington, ont demandé à un juge fédéral de bloquer la mise en ligne de ce manuel, qui est prévue pour demain, le 1er août.

Ils soutiennent que les armes en plastique, qui sont difficiles à retracer, pourraient être utilisées par des criminels ou des terroristes et qu'elles menacent la sécurité publique.

Je me penche sur cette affaire d'armes en plastique en 3D vendues au grand public. Donald Trump, président des États-Unis

Le président a exprimé des doutes sur Twitter, en disant que « cela ne semble pas avoir beaucoup de sens! ». Il n'a toutefois pas donné plus de détails.

Donald Trump a par ailleurs précisé en avoir déjà discuté avec le principal lobby des armes à feu, la National Rifle Association (NRA).

Le sénateur démocrate de New York, Chuck Schumer, s'est indigné en répondant directement au président sur le réseau social. « Votre administration a approuvé cela. [...] Et vous devez consulter la NRA? », a-t-il écrit, qualifiant le gouvernement d'incompétent et de dangereux au passage.

Une volte-face « inexplicable »

Après une longue saga judiciaire, Washington a signé le mois dernier un accord à l’amiable avec le militant texan du port d’armes Cody Wilson et le groupe Defense Distributed, qui permet la fabrication d’armes chez soi, sans le contrôle des autorités.

Le document autorise plus précisément « tout résident des États-Unis [...] à avoir accès, à discuter, à utiliser, à reproduire ou à bénéficier des informations techniques » mises à la disposition du public sur le site de Defense Distributed.

Un pistolet en plastique fabriqué entièrement à partir d'une imprimante 3D Photo : The Associated Press/Jay Janner

Ce dossier était devant les tribunaux depuis longtemps. En 2013, sous l’administration Obama, le département d’État avait forcé Cody Wilson à retirer les instructions de fabrication d’armes qu’il avait publiées sur Internet.

Le militant du Texas avait par la suite lancé une poursuite contre le département d’État, au nom de la liberté de parole et du deuxième amendement de la Constitution américaine sur le droit de porter des armes.

Plusieurs groupes qui militent pour un renforcement de la réglementation des armes se sont montrés surpris par la signature d’un accord à l’amiable, un revirement de situation qu’ils estiment« inexplicable » parce que « le département d'État était sur le point de gagner » sa bataille judiciaire, selon eux.