L’immeuble doit compter 39 logements sociaux en bas et 82 logements locatifs aux étages supérieurs. Le projet doit avoir une entrée rue Thurlow et une autre rue Burnaby avec deux lobbies distincts de même que deux aires de jeux séparés.

Dans un rapport au sujet du projet, la Ville de Vancouver estime que du point de vue de la gestion, le fait que l'immeuble possède ces espaces communs séparés est sensé. L’architecte et promoteur immobilier Michael Geller est également de cet avis. « Les logements sociaux sont détenus et gérés par une entité et les logements au prix courant par une autre, avec des normes et des coûts différents », explique-t-il.

Une mère monoparentale de trois enfants qui préfère garder l’anonymat de peur d’avoir de la difficulté à trouver un logement si elle est citée y voit de l’injustice.

Est-ce que je veux élever mes enfants dans un endroit où, lorsqu’ils franchissent l'entrée, cela leur rappelle qu’ils sont différents ? Mère monoparentale de trois enfants

La Ville, de même que le promoteur immobilier Strand and Intracorp, ont promis d’accorder une entrevue à CBC après les audiences publiques qui doivent commencer à 18 h.

Avec des informations d'Angela Sterritt, CBC News