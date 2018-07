Résultat : la présumée victime et deux coaccusés devront revenir en cour de justice. « C'est désolant, mais il ne saurait en être autrement », tranchent les juges Bouchard, Lévesque et Savard de la Cour d'appel dans un jugement datant du 13 juillet dernier.

La Cour d'appel affirme que la juge Manon Ouimet de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en oubliant « de façon consciente ou non » que la présomption d'innocence d'un accusé ne saurait être écartée sur la base de préjugés.

Par sa décision, rendue le 5 octobre 2015, la juge Ouimet avait déclaré Timothy Robbins et Josh Deschamps coupables d'agression sexuelle à l'encontre de la plaignante. La juge n'avait pas cru la version de M. Robbins selon laquelle il avait préféré sortir de la pièce où son compagnon se faisait faire une fellation par la plaignante. D'affirmer la juge dans sa décision : une scène pareille « est excitante à regarder » pour « tout jeune homme normal ».

Les commentaires de la juge sont malheureux. Ils font appel à des préjugés et des stéréotypes, ce qui constitue une erreur de droit. Les honorables Jean Bouchard, Jacques Lévesque et Manon Savard de la Cour d'appel du Québec

C'est Timothy Robbins qui en a appelé du jugement de la Cour du Québec.

La plaignante avait porté plainte à la police militaire de l'Ontario en 2009 pour les faits suivants, survenus en octobre 2008.

La plaignante alors âgée de 18 ans et Timothy Robbins, 21 ans, participent à une formation au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. La plaignante se rend à Montréal avec des amis pour le week-end. Le samedi soir, avec ses amis, elle rejoint Timothy Robbins et Josh Deschamps; des militaires qu'elle connaît peu, dit-elle.

M. Robbins, en état d'ébriété, est raccompagné à sa chambre d'hôtel par la plaignante, qui consent à une relation sexuelle avec lui.

Dans la nuit, les amis de M. Robbins, dont M. Deschamps, reviennent à l'hôtel. La plaignante retournerait bien à son hôtel, mais elle connaît mal la ville et ne sait pas où il se trouve. Les deux jeunes hommes la raccompagnent donc, et la jeune femme dit devoir repousser les avances de M. Deschamps. « Tu ne crois quand même pas que je vais te ramener pour rien? », lui aurait dit ce dernier en présence de son compagnon.

La plaignante avait loué une chambre avec une amie... Or cette dernière, en compagnie d'un homme, lui demande d'aller dormir ailleurs. La jeune femme décide donc de retourner à l'hôtel des deux hommes et d'y partager leur chambre.

Par la suite, la plaignante affirme s'être résignée à répondre aux avances de Deschamps, parce qu'elle avait le sentiment « d'être incapable de l'arrêter ». Quant à ce qui s'est passé après, les protagonistes n'ont pas la même version des faits. La jeune femme affirme avoir été violée successivement par les deux hommes dans la salle de bain, pendant que d'autres personnes dormaient dans la chambre.

M. Robins affirme au contraire s'être engouffré dans la salle de bain pour se brosser les dents au moment où la plaignante faisait une fellation à M. Deschamps. Robbins soutient avoir tourné les talons, être allé se coucher et s'être endormi aussitôt.

La juge Ouimet n'a pas accordé de crédibilité à certains aspects du témoignage de M. Robbins. « Sachant ce qui se passait dans la salle de bain », a affirmé la magistrate, il était peu plausible que le jeune homme se contente de sortir et d'aller se coucher.

En revanche, la juge a conclu que la plaignante avait témoigné avec « franchise, honnêteté et sincérité ». « Elle dit la vérité », tranche la magistrate.