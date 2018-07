Au lieu d’économiser 70 millions de dollars par an grâce à la centralisation des opérations de la paye, le gouvernement devra assumer des dépenses imprévues de quelque 2,2 milliards de dollars, indique ce rapport intitulé Le problème de paye Phénix : ensemble pour une solution.

Sa mise en œuvre précipitée et sa défaillance ont entraîné des erreurs dans la paye d’environ 152 000 fonctionnaires, coûtant ainsi près de 1 milliard de dollars aux contribuables canadiens et on s’attend à ce que ces coûts passent au-delà de 2 milliards de dollars d’ici 2023. Percy Mockler, sénateur du Nouveau-Brunswick