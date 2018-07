Les archéologues ont déjà fait des découvertes surprenantes au cours de leurs recherches. La responsable des fouilles, Josée Villeneuve, rappelle que l’incendie a permis de figer dans le temps une journée de la vie de l’hôtel. Tout ce qui n’a pu être évacué est resté.

« Le bâtiment a brûlé, alors ce qui reste, ce sont des pièces qui ne brûlent pas, ce qui est métallique », explique Josée Villeneuve, de Patrimoine Experts. Des clous, la ferronnerie, des poignées de porte, tout ce qui était après le bois est resté. On a également des éléments de l’occupation de la vie de l’hôtel, comme de petits ciseaux, des morceaux de porte-monnaie. On a aussi trouvé des éléments plus particuliers, comme le révolver. »

« L’année dernière, on a trouvé de l’équipement de barbier. Alors on imagine qu’il y avait un barbier à résidence, à l’hôtel, ou du moins qui allait là pour s’occuper des clients et de la population. »

Josée Villeneuve, responsable des fouilles archéologiques Photo : Radio-Canada

Un hôtel luxueux

Très peu d'informations existent au sujet de l'hôtel Queen, construit en 1863, mis à part qu'il a été érigé sur le site actuel du musée Beaulne. Même la cause de l’incendie reste inconnue. Les éléments découverts semblent toutefois démontrer qu’il s’agissait d’un établissement huppé avec des installations à la fine pointe de la technologie… pour l’époque!

« C’est un bel hôtel, de l’époque victorienne, souligne Josée Villeneuve. Probablement un hôtel assez luxueux, tous les éléments sont beaux. Des sanitaires avaient été installés, une toilette, des lavabos, de l’eau courante, ce qui n’était pas courant à cette époque-là. »

L’hôtel avait également l’électricité, une rareté à cette époque, ce qui pourrait l’avoir amené à remplir d’autres fonctions. Des batteries de télégraphe ont d'ailleurs été découvertes lors des fouilles précédentes, ce qui laisse présumer qu’il servait probablement de lieu de communication ou de poste.

L'hôtel Queen Photo : Société d'histoire de Coaticook

Des pièces muséales

Les beaux objets ont fait l’objet d’une restauration et peuvent désormais servir de pièces muséales. D’autres éléments découverts ne pouvant pas être restaurés ont tout de même une valeur importante, puisqu’ils pourraient permettre de reconstituer une chambre de l’hôtel et la façon dont les gens vivaient à l’époque.

« C’est dans les possibilités actuellement », admet Josée Villeneuve.