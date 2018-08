Un texte d'Alain Labelle

La raison? Depuis le 27 juillet, la planète voisine de la nôtre a atteint une position dite d’« opposition » dans le ciel, un phénomène durant lequel son orbite sera alignée avec celle de la Terre par rapport au Soleil.

La Lune (en haut) et Mars (en bas) telles qu'observées lors de l'éclipse lunaire de vendredi dernier à partir du Caire, en Égypte. Photo : Reuters/Amr Dalsh

Si ce phénomène se produit tous les 26 mois, celui de cette année est encore plus rare, puisqu’il est qualifié d’opposition périhélique, c’est-à-dire que les orbites des deux planètes sont en alignement parfait avec le Soleil. Ce type d’opposition se produit tous les 15 ans.

La distance entre les deux astres sera minimale ce soir, et atteindra 57,6 millions de kilomètres.

La planète paraît plus grosse et plus lumineuse que d’habitude entre le coucher et le lever du Soleil. Elle atteindra son point le plus haut dans le ciel du sud-est en milieu de nuit. Elle aura l’apparence d’une étoile rougeâtre.

Comment l’observer? À l’œil nu : le phénomène est visible, mais il est impossible de discerner des détails de la surface de Mars.

Avec des jumelles : encore là, il est impossible de voir la planète en détail.

Avec une lunette ou un télescope : un instrument de 60 à 100 mm de diamètre permet de voir le disque planétaire, sans plus. Un instrument d’au moins 115 à 130 mm avec un important grossissement permet de voir quelques détails de sa surface.

En outre, Mars est actuellement l’astre le plus brillant dans le ciel entre le début de juillet et la mi-septembre.

Lors de la dernière opposition de ce type, en 2003, Mars s’était retrouvée à 55,8 millions de kilomètres de la planète bleue, au plus près en 60 000 ans.

Ce record sera battu en août 2287, lorsque Mars se trouvera à 55,6 millions de kilomètres de la nôtre.

Comme tout est relatif en termes astronomiques, il faut savoir que la distance moyenne entre la Terre et Mars est d’environ 225 millions de kilomètres, mais que la planète rouge s’éloigne parfois jusqu’à 400 millions de kilomètres.

Mars et la Terre ne tournent pas autour du Soleil à la même vitesse. Une année martienne est de 687 jours, alors que celle de la Terre est de 365 jours. De plus, l’orbite des deux planètes épouse la forme d’une ellipse et non d’un cercle parfait. Par conséquent, à un moment donné de chaque orbite, la Terre et Mars sont à leur point le plus proche du Soleil, un phénomène connu sous le nom de périhélie.