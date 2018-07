Paul Manafort doit répondre à 18 chefs d’accusation relativement à des fraudes bancaires et fiscales qu’il est soupçonné d’avoir commises dans la foulée d’activités de lobbying effectuées au profit de l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch et de deux partis ukrainiens prorusses le soutenant.

Son procès, qui doit durer trois semaines, a lieu devant un tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie. Il s'est mis en branle à 10 h avec la sélection des 12 jurés appelés à se prononcer sur sa culpabilité.

Au cours des trois prochaines semaines, les procureurs tenteront de prouver que l'homme de 69 ans a obtenu des dizaines de millions de dollars grâce à ces contrats, mais qu'il a caché le tout au fisc américain grâce à des comptes bancaires à l'étranger, évitant ainsi de payer sa part d'impôts.

Ils tenteront aussi de prouver que M. Manafort a par la suite menti pour obtenir des prêts d'environ 20 millions de dollars de banques américaines lorsque cette source de revenus s'est tarie après 2015. L'argent obtenu grâce à ces fraudes lui aurait servi à maintenir son train de vie princier : achat de voitures luxe, de maisons, de bijoux, voire de billets de saison pour les matchs des Yankees de New York.

Le procès de M. Manafort porte donc essentiellement sur des faits antérieurs à son implication en politique aux côtés de M. Trump, entre mai et août 2016. Il ne devrait donc pas y être question de la possible collusion entre l’équipe de campagne du président et la Russie.

« Je ne crois pas qu’un témoin du gouvernement va prononcer le mot "Russie" », a même prévenu la semaine dernière un des procureurs de l’équipe de M. Mueller.

Vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche, l'ancien lobbyiste, qui a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui, n'a pas dit un mot à son arrivée au tribunal. Lui et ses avocats apparaissaient toutefois détendus.

M. Manafort arrivait d'une prison d'Alexandria, où il est détenu depuis la mi-juin. Il a été incarcéré après que le procureur spécial Robert Mueller lui eut reproché d'avoir fait pression sur des témoins potentiels.

S’il devait être reconnu coupable sur toute la ligne, M. Manafort pourrait écoper de 305 ans de prison.

Un procès important pour l'avenir de l'enquête du procureur Mueller

Après la sélection du jury, les procureurs de M. Mueller doivent faire entendre 35 témoins, dont son ex-partenaire d'affaires Rick Gates, qui a aussi été le bras droit de M. Manafort lorsqu'il dirigeait la campagne de M. Trump.

M. Gates a aussi été accusé pour les mêmes faits reprochés à M. Manafort, mais il a plutôt choisi de plaider coupable et de conclure une entente avec l'équipe du procureur Mueller en février dernier.

Deux autres collaborateurs du président Trump - son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et un autre employé de sa campagne, George Papadopoulos - ont aussi plaidé coupables aux accusations portées contre eux.

Le procès de M. Manafort est donc le premier à aller de l'avant depuis le début de l'enquête du procureur Mueller, en mai 2017.

Des opposants à Donald Trump se sont rassemblés mardi devant le tribunal fédéral d'Alexandria, où se déroule le procès de Paul Manafort. « J'aime ton nouvel habit », peut-on lire sur une pancarte affichant une photo judiciaire de l'accusé. Photo : La Presse canadienne/AP/Manuel Balce Ceneta

Au total, 32 personnes ont été accusées par l'équipe du procureur spécial, mais 26 d'entre eux sont des Russes, qui risquent de ne jamais être traduits devant un tribunal américain. Trois firmes russes font aussi face à des accusations; l'une d'elle a plaidé non coupable et se défend en cour fédérale.

M. Manafort subira par ailleurs un second procès, en septembre, pour répondre à des allégations de blanchiment d'argent et de ne pas avoir déclaré ses services de lobbyiste en faveur d'un gouvernement étranger.

Un enjeu qui dépasse le seul sort de M. Manafort

Au-delà du sort de M. Manafort, l’enjeu n’en est pas moins grand pour la présidence de M. Trump, soulignent cependant de nombreux analystes juridiques interrogés par les médias américains. Si M. Manafort devait être déclaré non coupable, disent-ils, il s’agirait d’un dur coup pour l’enquête du procureur Mueller. Un verdict de culpabilité contribuerait à l'inverse à lui donner de l’air.

« Le vacarme qu'entraînera le verdict sera assourdissant », prédit un ancien porte-parole de l'équipe juridique du président, Mark Carallo, interrogé par Politico.

« Si Manafort est acquitté, les pro-Trump vont tirer à boulets rouges sur le procureur spécial, sur tout le processus, et feront pression pour que [...] l'enquête soit arrêtée et tout ça », dit-il. « Si ça va dans l'autre sens, la gauche et les anti-Trump vont s'époumoner pour dire que Trump doit être destitué. »

Un ancien porte-parole de l'administration Clinton, Don Goldberg, souligne pour sa part que l'impact du verdict sera aussi important sur le plan légal que politique.

« Si [Mueller] ne peut obtenir une condamnation, cela va non seulement miner la crédibilité de toute l'enquête, mais aussi envoyer un signal à d'autres cibles que les dossiers contre eux ont encore moins de chance d'aboutir », a-t-il aussi souligné à Politico.