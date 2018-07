Les résidents d'Essex peuvent choisir la plateforme sur laquelle ils préfèrent recevoir les alertes numériques. Photo : Municipalité d'Essex

Si vous habitez dans la municipalité d'Essex, vous recevrez peut-être des messages sur votre téléphone mardi.

Le système est en place depuis le mois de mars, mais la Ville veut effectuer encore quelques tests avant d'utiliser les alertes lors d'urgences.

Si une fuite de gaz ou des inondations surviennent dans un quartier, par exemple, les résidents recevront un message texte, un courriel ou un appel automatisé pour les avertir.

Le système d’alerte numérique est semblable à celui déployé à travers le Canada plus tôt cette année.

La Ville pourra envoyer des cartes et des messages aux gens demeurant à l’intérieur d’un certain périmètre et qui pourraient être affectés par un incident.