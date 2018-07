Les CryptoKitties peuvent être achetés, collectionnés, revendus et même se reproduire pour donner des petits chatons virtuels. Si le bitcoin est une cybermonnaie, les inventeurs des CryptoKitties les décrivent comme des cyber objets de collection.

Comme pour le bitcoin, quand le chat passe à un nouveau propriétaire, l’échange est enregistré dans une chaîne de blocs qui est partagée au sein d’un réseau d’ordinateurs. Selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), une chaîne de blocs est une base de données distribuée et sécurisée, dans laquelle sont stockées chronologiquement, sous forme de blocs liés les uns aux autres, les transactions successives effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création. D’ailleurs, l’OQLF précise que la première chaîne de blocs est apparue avec les premiers bitcoins.

La chaîne de blocs : une technologie pas exclusive aux bitcoins

De leur côté, les créateurs des CryptoKitties disent les avoir créés dans le but de montrer que cette technologie n’est pas seulement réservée aux bitcoins.

Les chaînes de blocs peuvent limiter combien et quel type de CryptoKitties sont en circulation, ce qui fait en sorte que certains cyberchats en version limitée sont plus rares et de plus grande valeur.

Au départ, certains chats ne valent que quelques dollars, mais les chats au pedigree plus spécial peuvent atteindre des milliers de dollars. En mai dernier, lors d’une vente aux enchères de bienfaisance, un CriptoKitty s’est vendu plus de 182 000 dollars canadiens.

Selon certains, il s’agit d’une indication de la direction vers où se dirige l’économie digitale, alors que pour d’autres, il s’agit seulement d’un engouement alimenté par l'obsession d'Internet pour les chats.