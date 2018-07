La discussion a été provoquée lorsque Destine Spiller a publié des photos de sa voiture blanche, marquée de graffitis noirs. C’est là que Raycine Chaisson a proposé une purge, ce à quoi son amie manitobaine a répliqué de tuer des « Indiens ». Par la suite, Raycine Chaisson a proposé d’attraper une bière et un fusil, et d’y aller.

L’affaire a fait grand bruit dans les réseaux sociaux. Destine Spiller a perdu son emploi dans un salon de coiffure de Flin Flon. L’administration du Urban Trendz Hair Studio a d’ailleurs spécifié dans une publication Facebook qu’elle avait une « politique de tolérance zéro lorsqu’il est question de discrimination ou de racisme ».

L'échange entre la Manitobaine Destine Spiller et quelques amis, dont la Saskatchewanaise Raycine Chaisson, sur sa page Facebook. Photo : Facebook

Destine Spiller s’est par la suite excusée d’avoir tenu de tels propos. Toujours sur Facebook, elle a écrit qu’elle n’avait pas réfléchi à ce qu’elle disait et qu’elle était devenue furieuse lorsqu’elle avait découvert sa nouvelle voiture vandalisée.

Les comptes des deux femmes n'existent plus. Radio-Canada a tenté de joindre Mme Chaisson, mais n'a pas été en mesure de lui parler, même chose pour ce qui est de Mme Spiller.

Anciennement à l'emploi dans le milieu scolaire

Quant à la Saskatchewanaise Raycine Chaisson, Radio-Canada a appris qu’elle avait travaillé à l’École communautaire de Creighton, où elle réside, et à la Division scolaire de Flin Flon.

Le directeur de l'École communautaire dénonce ses propos et indique qu'elle n'est plus à leur emploi « depuis un long moment », tout comme la Division scolaire de Flin Flon qui fait valoir qu’elle n’y travaille plus depuis « un certain temps ».

Avec les informations d'Omayra Issa et de Ian Froese