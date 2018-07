« Ce n'est pas équitable. On attend plus longtemps aux urgences. On a moins accès à des suivis médicaux », a réagi Paul Bélisle, au lendemain de l'intervention du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec Gaétan Barrette auprès de la direction de l'Hôpital de Hull.

Gaétan Barrette a demandé aux responsables hullois d'utiliser « toutes les ressources nécessaires » pour réduire le temps d'attente pour les interventions chirurgicales urgentes.

M. Bélisle juge, toutefois, que cette situation aurait pu être anticipée et blâme le laxisme du ministre dans ce dossier.

« Ce qu’on attend d’un ministre c’est qu’il voit d’avance, pas qu’il règle les crises une après l’autre. Ce que je ne trouve pas correct c’est que l’Outaouais n’a pas sa part de service. Quand c’est le temps de payer les impôts, on les paye », a-t-il dénoncé.

Plus d'une vingtaine de patients étaient en attente d'une opération chirurgicale d'urgence au cours de la dernière fin de semaine à l'Hôpital de Hull. Certains patients ont attendu - ou attendent toujours - plusieurs jours avant d'être opérés.

Le ministre Gaétan Barrette assure que toutes les interventions considérées comme une urgence majeure (quand la vie du patient est en danger) sont faites dans les délais requis en Outaouais, mais il reconnaît que la situation pour les opérations moins urgentes, comme des fractures, est anormale à l'Hôpital de Hull.

« Ça fait 20 ans que c’est comme ça, qu’est-ce qui faudrait faire pour que ça change? », s'est demandé M. Bélisle.

Il conseille aux citoyens de faire entendre leur voix lors des prochaines élections provinciales pour que ce problème se règle.

« Je recommande que [les citoyens de l’Outaouais] mettent la pression sur des services équitables. Cela fait des années, plus de 20 ans, que la région est sous-financée », a-t-il dit.

