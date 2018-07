Cette création, une « labopuce » d'une épaisseur équivalant au dixième de celle d'un cheveu humain, permet de détecter rapidement des bactéries pathogènes et pourrait éventuellement sauver des vies.

Des chercheurs de l'Université de Toronto ont participé au développement du dispositif, qui est relativement peu coûteux et facile à fabriquer.

Il permettra à terme d’analyser une quantité infime de milieux de culture contenant des bactéries telles qu'E. coli et une souche de S. aureus résistant à la méthicilline, antibiotique utilisé contre les infections bactériennes.

Théoriquement, il pourrait aussi servir à l'analyse d'échantillons d'urine, de sang ou de prélèvements nasaux.

Les infections bactériennes provoquent 700 000 décès par année. Malheureusement, avec les outils dont un médecin dispose actuellement, il doit souvent attendre ce diagnostic pendant plusieurs jours, ce qui retarde le début d'un traitement.

« Grâce à notre labopuce et à un microscope à fluorescence, nous pouvons confirmer la présence d'une bactérie en quelques minutes seulement », explique la Pre Mahshid.