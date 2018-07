Les Manitobains aiment profiter des quelques mois de chaleur que leur accorde Dame Nature chaque année pour faire le plein de soleil et de bons moments. Ils ont été servis avec 16 journées au cours desquelles le mercure a atteint les 30 degrés Celsius depuis le mois de mai et quatre d'entre elles ont eu lieu au cours du mois de juillet.

Selon le climatologue principal à Environnement Canada, Dave Phillips, la province n'a connu qu'une seule année lors de laquelle les températures ont été plus élevées au cours des mois de mai, juin et juillet. En 1988, la température moyenne avait été de 19,2 degrés alors qu'elle est d'environ 18,7 degrés cette année. Il note d'ailleurs que les minimums étaient un peu plus bas qu'à l'habitude pour cette période.

La chaleur devrait perdurer pour quelque temps encore et le début du mois d'août devrait comporter quelques journées où le mercure atteindra les 30 degrés Celsius. Dave Phillips dit que les modèles prévoient pour l'instant que le temps restera sec dans la province, mais ajoute prudemment que cela est difficile à prévoir.

Il ajoute que ce qui est d'autant plus marquant, c'est la constance de cette météo estivale. Dave Phillips précise que ces mois ont été secs sans toutefois pouvoir être considérés comme une météo correspondante à une sécheresse. Le climatologue note aussi que les épisodes de phénomènes météorologiques violents n'ont pas été plus fréquents ou intenses que par le passé.

Il n'a toutefois pas voulu s'avancer et établir un lien direct entre la météo plus chaude des derniers mois et les changements climatiques puisqu'il ne s'agit que d'un été et non d'une tendance.