La maladie, dans son stade précoce, est reconnue par tous les médecins. De 3 à 30 jours suivant la piqûre par une tique porteuse du Borrelia burgdorferi, la personne infectée peut développer un érythème caractéristique en forme de cible, de la fièvre, des frissons et des maux de tête. Si elle n’est pas traitée, la maladie peut ensuite entraîner des atteintes au niveau articulaire, cardiaque et neurologique.

« À ce moment-là, au niveau de l’analyse sanguine, on va être capable de trouver une évidence », souligne la Dre Mélissa Généreux, directrice de la Santé publique en Estrie.

C’est toutefois le diagnostic d’une forme chronique de la maladie qui ne fait pas l’unanimité dans la société. Sur la page web de Santé Canada, il est écrit qu’une personne ayant été traitée peut souffrir du « syndrome post maladie de Lyme », qui comprend des troubles du sommeil, de la fatigue et des douleurs vagues. Dre Généreux reconnaît qu’un certain pourcentage de personnes ayant reçu un diagnostic clair peuvent présenter des symptômes diffus à la suite d’un traitement, mais à l’instar de plusieurs de ses collègues, se dit mal à l’aise de parler de cas « chroniques. »

« C’est un terme qu’on va donner à des gens qui ont une absence d’infection, qui ne présente pas de signes d'infection d'une infection passée, ni dans le présent. C’est très délicat de parler d’infection chronique en l’absence de symptômes. »

Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique en Estrie Photo : Radio-Canada

Trouver une solution

Devant l’absence de solutions proposées par le système québécois, certaines personnes se tournent vers des cliniques « alternatives », aux États-Unis.

« On veut trouver une raison et lorsqu’on a fait le tour de différents spécialistes et qu’on ne le trouve pas, ça devient tentant de se faire dire que c’est peut-être une infection, il y a peut-être un remède », admet la Dre Généreux.

Elle rappelle toutefois que ce ne sont que des cliniques en dehors du système régulier qui proposent des alternatives, puisque les hôpitaux américains suivent les mêmes lignes diagnostiques et thérapeutiques qu’au Canada. Ces cliniques se basent sur des critères différents, des tests diagnostics non validés et parfois même sur une simple discussion avec le patient pour émettre un diagnostic de maladie de Lyme chronique.

« Ce qui est encore plus dangereux, c’est que par la suite, on va recommander souvent une prise d’antibiotiques, parfois par voie intraveineuse, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pendant ce temps, la personne ne cherche pas le vrai diagnostic de ses symptômes, qui pourrait être autre chose. De plus, prendre des antibiotiques par voie intraveineuse pendant une longue période, cela peut être hyper dangereux », soutient la Dre Généreux.

Il y a des cas de décès qui ont été rapportés aux États-Unis chez des patients qui ont reçu ce traitement-là en raison d’un faux diagnostic de la maladie de Lyme. Les antibiotiques, ce ne sont pas des bonbons. Dre Mélissa Généreux, directrice de la Santé publique de l'Estrie

Selon la Dre Généreux, l’antibiorésistance (la résistance aux antibiotiques) va devenir une problématique grave et un grand défi pour le système de santé au cours des prochaines années. Elle rappelle qu’il ne faut prendre des antibiotiques que lorsque c’est recommandé.

Faire confiance au système québécois

La Dre Généreux soutient que le système de santé québécois est fiable et que les gens peuvent y faire confiance.

Elle admet toutefois que la médecine ne peut pas donner une réponse à tous les problèmes.

« Ce n’est pas la faute de la médecine, des médecins ou de la maladie de Lyme. Il y a simplement des cas en médecine qui sont complexes, malheureusement. »