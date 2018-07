Aucun de ces arbres ne se trouve dans la place des Officiers, précise la Municipalité. Ils sont tous situés sur des terrains appartenant au gouvernement provincial.

Les arbres en question sont atteints de la maladie hollandaise de l’orme. L’abattage ne fait pas partie des projets de revitalisation du quartier historique de la garnison, assure la Municipalité.

Normalement, on n’annoncerait pas l’abattage des ormes malades puisque cela fait partie d’une procédure standard qui remonte à 1952. Cette année, la situation est différente parce que les ormes de la place des Officiers ont suscité bien des discussions et aussi parce que les gens tendent à penser qu’ils pourraient être résistants à la maladie. Si on en fait l’annonce cette fois-ci, c’est que trois des ormes à abattre dans le Quartier historique de garnison se trouvent tout près de la place des Officiers , explique le gestionnaire des parcs et des arbres de Fredericton, Don Murray.

Le retrait des arbres malades contribue à prévenir la propagation de la maladie et à protéger les arbres sains, ajoute la Municipalité.

Fredericton a abattu 201 ormes malades en 2017, 265 en 2016, et 73 en 2015.