Ces affiches sont installées jusqu'au 29 août, en principe. Bien que plus volumineuses, elles sont identiques aux 200 petites pancartes retirées par la Ville de Québec, la semaine dernière, parce qu'elles contreviennent au règlement d'urbanisme.

Les affiches dans Taschereau mercredi?

Ces affiches pourraient toutefois réapparaître dans les rues de la circonscription de Taschereau dès mercredi si la Ville accepte la proposition des syndicats, explique Denis Bolduc, porte-parole de la coalition syndicale.

« La Ville dit que c’est autorisé uniquement pendant la campagne électorale, mais elle tolère [les affiches] 2-3 semaines après la fin des élections. Donc, on leur dit : “ tolérez les affiches 2-3 semaines avant [la campagne électorale] ” », souligne M. Bolduc, également président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Québec.

Les pancartes ont été retirées par la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

Appel à la « bonne foi » de la Ville

La coalition syndicale a adressé vendredi dernier une demande d’affichage pour le 1er août. Elle s’attend à une réponse de la Ville de Québec d’ici peu.

« Nous, on a dit: '' on va être raisonnable ''. On va faire la demande d’affichage, indique M. Bolduc. La Ville pourrait nous donner une autorisation d’affichage. Ça éviterait de se retrouver devant les tribunaux. Ça éviterait des dépenses pour la Ville ».

Car si la réponse est non, on va déposer une requête en injonction puis on va réafficher. Mais on compte sur la bonne foi de la Ville. Denis Bolduc, porte-parole de la coalition syndicale

Les pancartes installées depuis peu en bordure des autoroutes de Québec s’y retrouvent dans le cadre de la campagne « C'est du pareil au même... On mérite mieux ».

« C'est la poursuite de la campagne préélectorale qu'on avait choisi de faire, c'est le même message. C’est pour amener la population à réfléchir. Des gens réclament du changement, mais pour nous, libéral et caquiste, c’est du pareil au même », mentionne Denis Bolduc.

La Ville de Québec ne souhaite pas commenter « compte tenu de la judiciarisation du dossier », précise-t-elle.

Les élections provinciales auront lieu le 1er octobre.