Les parents, Brett Cantlay et Yuki Masui, se rendaient à l’hôpital, mais ils ont dû s’arrêter subitement en cours de route pour l’accouchement.

La naissance du petit Hiroshi Masui n’était prévue que pour le 9 août.

Yuki Masui explique que Mme Cantlay a commencé à ressentir les contractions lundi matin. Une fois son père arrivé pour veiller sur leur autre enfant, le couple a pris la route de l’hôpital.

Mme Cantlay a brisé ses eaux tandis que la voiture circulait sur le pont MacDonald. Lorsque M. Masui a pris la rue Gottingen, elle lui a annoncé que le bébé arrivait. Le couple s’est arrêté sur le terrain de stationnement le plus près. M. Masui a appelé le 911, et 30 secondes plus tard il tenait déjà la tête du nouveau-né.

Il était encore son téléphone lorsque le bébé est arrivé dans ses bras, ajoute-t-il.

Brittany Harman, une infirmière qui avait entendu crier Mme Cantley de son appartement situé tout près, est sortie pour aider le couple. En arrivant, elle a trouvé la mère qui tenait son bébé dans ses bras.

Mme Harman explique qu’elle voulait s’assurer que tous se portaient bien et que l’accouchement s’était bien déroulé. Cet accouchement dans une voiture était vraiment spécial, dit-elle.

Le bébé et sa mère se portent bien, ajoute Yuki Masui. L’accouchement n’a pas eu lieu comme il l’avait prévu, mais il est content quand même. Il explique que c’est toute une histoire qu’on ne vit pas deux fois.

D’après un reportage de Anjuli Patil, de CBC