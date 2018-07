Le mammifère marin en difficulté a été signalé 22 milles marins à l’est de cette île du Nouveau-Brunswick, précise le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Une équipe a pris la mer, tôt mardi matin, pour se rendre sur les lieux, indique Moira Brown, du Canadian Whale Institute.

L’équipe de sauvetage des baleines de Campobello a essayé d’intervenir, lundi, mais elle a dû rebrousser chemin en raison de problèmes mécanique et de mauvaises conditions météorologiques, explique le MPO.

Le MPO ajoute qu’il va continuer de faire des vols de surveillance dans le secteur et collaborer avec l’équipe de sauvetage et d’autres partenaires pour essayer de localiser la baleine et évaluer son état.

Il y a un peu plus de deux semaines, l'équipe de sauvetage des baleines de l'île Campobello a sauvé le petit d'une baleine à bosse empêtré dans de l'équipement de pêche au large de l’île Brier, de la Nouvelle-Écosse.