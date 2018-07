Jerry Conway, conseiller au Canadian Whale Institute et membre de l'équipe de sauvetage des baleines de Campobello, explique que le brouillard réduit la visibilité et nuit aux efforts pour la retrouver. Mais tous les participants sont optimistes, souligne-t-il.

L'opération rassemble des membres des équipes de sauvetage des baleines de Campobello, de Grand Manan et de l'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre.

⚠️Ce matin, nous avons fait un vol de surveillance pour repérer la #BaleineNoire empêtrée à l'Est de Grand Manan, #NB, pendant que l'équipe de sauvetage des baleines de Campobello, la @NEAQ et Grand Manan Whale & Seabird Research Station menaient leurs recherches sur l'eau. — Pêches et Océans (@PechesOceansCAN) 31 juillet 2018

Le mammifère marin en difficulté a d'abord été signalé à 22 milles marins à l’est de l'île néo-brunswickoise de Grand Manan, lundi matin, a précisé le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le ministère a ajouté qu’il continue de faire des vols de surveillance dans le secteur et de collaborer avec les sauveteurs et d’autres partenaires pour essayer de localiser la baleine et évaluer son état.

L’équipe de la Nouvelle-Angleterre a localisé la baleine lundi vers 11 h, environ 90 minutes après que celle de Grand Manan l’a aperçue, mais elle n’était pas équipée ni qualifiée pour la secourir, selon Jerry Conway.

Les conditions météorologiques ont continué à se détériorer au cours de la matinée et les recherches ont été reportées en raison du mauvais temps dans la zone en question, a affirmé le ministère des Pêches et Océans par courriel.

Pêches et Océans Canada continuera de surveiller la zone grâce à des vols de surveillance aérienne, et collaborera avec l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello, ses autres partenaires et les représentants de l’industrie au cours des prochains jours, si le temps le permet, en vue de retrouver la baleine et d’évaluer son état , peut-on lire dans le courriel.

La baleine est un mâle âgé d’environ 10 ans connu sous le numéro de matricule 3843, précise Jerry Conway.

Les baleines noires ont chacune des marques distinctives sur leur tête. Les chercheurs utilisent ces marques pour les identifier et les reconnaître, explique-t-il.

La baleine est empêtrée dans un cordage de pêche présumément relié à une bouée, mais la gravité de l’empêtrement n’est pas encore déterminée.

Tout bateau dans la zone doit demeurer à au moins 100 mètres de l'animal et signaler toute observation au réseau Marine Animal Response Society sur le canal VHF 16, en composant le 1-866-567-6277, ou en contactant marineanimalresponse@gmail.com. — Pêches et Océans (@PechesOceansCAN) 31 juillet 2018

Jerry Conway précise que la baleine nage facilement et plonge par moments. Elle ne semble pas s’écarter de son comportement normal.

Une espèce protégée

La baleine noire de l'Atlantique Nord est une espèce protégée. Le MPO a imposé la fermeture de zones de pêche cet été dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de Fundy pour prévenir l'empêtrement de baleines dans des cordages de pêche.

Douze baleines noires ont été trouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent en 2017, mais aucune cette année.

Il y a un peu plus de deux semaines, l'équipe de sauvetage des baleines de l'île Campobello a sauvé le petit d'une baleine à bosse empêtré dans de l'équipement de pêche au large de l’île Brier, de la Nouvelle-Écosse.

Avec des renseignements de Michèle Brideau