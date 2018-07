Un texte de Patrick Henri

Martin Gélinas et Craig Conroy sont les deux seuls ex-coéquipiers de Jarome Iginla, qui ont pu monter sur l'estrade pour raconter quelques anecdotes qui ont marqué la période durant laquelle ils ont joué avec le nouveau retraité.

Gélinas a d’abord parlé des séries éliminatoires de 2004. Cette saison-là, les Flames avaient surpris tout le monde en se qualifiant pour les séries.

Ils se sont inclinés en sept rencontres face au Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley.

Pour illustrer qui était Jarome Iginla, Gélinas a parlé de la soirée du 19 avril 2004. Ce soir-là, les Flames affrontaient les Canucks dans le septième match du premier tour des séries.

Calgary avait les commandes 2-1 avec moins d’une minute à faire à la troisième période. Iginla, qui avait inscrit les deux buts des siens, avait l'occasion de compléter son tour du chapeau dans un filet désert quand un supporteur des Canucks a lancé un chandail sur la patinoire.

Celui qui est maintenant entraîneur adjoint avec les Flames se souvient que son capitaine avait réussi à contourner le chandail, mais avait raté son tir.

Gélinas raconte qu’en tentant de revenir dans son territoire, Iginla a trébuché sur un bâton alors qu’il patinait à reculons.

Les Canucks en ont profité pour inscrire un deuxième but et ainsi forcer la prolongation, alors qu’il ne restait que six secondes à jouer.

L’ambiance dans le vestiaire avait changé dramatiquement. Vingt secondes plus tôt, nous étions des champions et là, nous ne comprenions pas ce qui venait de se passer. Martin Gélinas, ex-coéquipier de Jarome Iginla

Lors des séries éliminatoires en 2004, Martin Gélinas avait inscrit les buts gagnants lors des matchs décisifs des trois séries remportées par les Flames. Photo : Getty Images/Jeff Vinnick

Gélinas se souvient que le capitaine, qui n’était pas reconnu pour ses longs discours dans le vestiaire, s’est levé et a affirmé : si quelqu’un nous avait dit au début de la série que nous jouerions en prolongation lors du septième match, nous aurions été très satisfaits.

Selon Gélinas, en livrant ces quelques mots, Iginla s'est enflammé et les autres joueurs ont tous suivi.

Après seulement une minute 25 secondes de jeu en prolongation, Gélinas avait poussé la rondelle derrière le gardien, sur un jeu préparé par Jarome Iginla, pour propulser les Flames au deuxième tour.

Jusqu’au septième match de la finale, Jarome a trouvé des moyens de nous motiver, ajoute Gélinas, un mot, un but, une mise en échec ou un combat, il savait comment nous ramener à notre but commun.

Il n’y avait pas de bâton sur la patinoire

Avant de raconter l’histoire qu’il avait choisie, Craig Conroy a voulu donner sa propre version de celle de Martin Gélinas.

À la mise en jeu , mentione celui qui est maintenant adjoint au directeur général des Flames, Jarome m’a dit, "passe-moi la rondelle, je vais aller marquer." Ça me semblait être un bon plan. Je lui ai passé la rondelle, mais il a raté le filet.

Conroy, confirme qu’un supporteur a bel et bien lancé un chandail sur la patinoire, mais selon lui, il n’y a jamais eu de bâton sur lequel Jarome a trébuché.

Avez-vous déjà vu Jarome patiner à reculons ? Il n’y avait pas de bâton. Il est seulement tombé. Un des plus grands joueurs de tous les temps, et il ne savait pas patiner à reculons. Craig Conroy, ex-coéquipier de Jarome Iginla

Avant d’être des coéquipiers, Conroy et Iginla ont été des adversaires. Quelques mois avant la transaction qui a envoyé Conroy à Calgary, les deux joueurs s’étaient battus lors d’un match à Saint Louis. Iginla n’avait pas ménagé son adversaire.

Quand je suis arrivé à Calgary, Jarome n’avait pas une haute opinion de moi. Il m’a même dit que l’équipe n’avait pas besoin d’un autre joueur de quatrième trio, qu’elle en comptait déjà suffisamment. Craig Conroy, ex-coéquipier de Jarome Iginla

La première fois que j’ai été utilisé au sein de son trio, il m’a dit : « si tu envoies la rondelle dans le coin, tu dois aller la chercher. Notre trio est là pour marquer des buts. Si tu crois que nous tenterons d’aller récupérer la rondelle dans le coin, tu te trompes. »

Les deux joueurs sont par la suite devenus de grands amis et de grands complices sur la patinoire.

Claude Vilgrain a su, dès qu'il l'a vu jouer, que Jarome Iginla aurait une grande influence auprès des jeunes hockeyeurs de couleur. Photo : Radio-Canada

Iginla, un modèle pour les jeunes joueurs de couleur

Claude Vilgrain n’a jamais joué en compagnie de Jarome Iginla, mais il a eu la chance de le côtoyer lors de plusieurs événements auquel participaient d'anciens joueurs de la LNH.

Il était au Saddledome quand Iginla a disputé son premier match dans la LNH. Vilgrain a tout de suite su que ce joueur aurait une grande influence auprès des jeunes joueurs de couleur.

Jamal Mayers m’a déjà confié, alors qu’on jouait ensemble à la Coupe Spengler, que j’avais été son modèle. J’étais tellement concentré sur mon but d’accéder à la LNH, que je n’avais jamais pensé pouvoir avoir une influence auprès de jeunes joueurs noirs. Claude Vilgrain, ex-joueur, LNH

Celui qui a joué pour le Canada lors des Jeux olympiques de 1988 à Calgary croit que si on compte de plus en plus de joueurs noirs dans la LNH, c’est en partie à cause de la présence de joueurs comme Iginla.