Dans la nuit du 29 au 30 août, un incendie a ainsi détruit un immeuble du quartier Blue Quill à Edmonton. D'après les pompiers, une cigarette déposée dans un pot de fleurs en est la cause. La cigarette a continué à se consumer dans la terre pendant quelques heures. Puis, des étincelles se sont rendues jusqu’au contenant en plastique du pot de fleurs qui s’est transformé en carburant pour le brasier naissant.

Ce genre d’incident est commun, selon Russell Croome, le chef adjoint des pompiers d’Edmonton, mais évitable.

Il suffit, dit-il, de disposer d’un contenant fait d’un produit non inflammable comme l’aluminium et d’y mettre un peu d’eau ou de sable. La solution idéale pourrait être une simple boîte de conserve.

Selon M. Croome, les propriétaires qui acceptent que leurs locataires fument ont intérêt à fournir un contenant sécuritaire pour que les fumeurs y jettent leurs cendres et leurs mégots en toute sécurité. À défaut, une interdiction pure et simple de fumer dans l'appartement ou la maison peut prévenir efficacement des incendies.



À l’aube de la légalisation du cannabis, le service d’incendie s’attend à observer plus de gens fumer sur leur patio ou sur leur balcon dans les prochains mois. Il appelle donc à la prudence et invite les fumeurs à se munir de cendriers appropriés pour l’extérieur.