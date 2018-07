« J’aimerais dire aux gens qu’ils vont survivre. Tu es un survivant », a déclaré Mme Klyne en entrevue à CBC.

Mme Klyne a été atteinte d’une balle à la tête par un adolescent de 17 ans qui a tué quatre personnes dans l’école communautaire de La Loche en janvier 2016.

Au cours de sa guérison, Charlene Klyne a été « décontenancée » par les attaques similaires comme celle de Toronto ou dans une école de Parkland, en Floride.

« Je sais que quand ils sortiront de l’hôpital, ils auront peur d’aller n’importe où », raconte-t-elle.

« Certains bruits vont déclencher certaines émotions et vous allez être effrayés, ajoute Mme Klyne. Vous devez apprendre à être conscient que tous les bruits ne sont pas des coups de feu. »