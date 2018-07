En plus de la circonscription du député de Sherbrooke, Luc Fortin, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) effectuait un blitz d'affichage simultanément dans plusieurs autres circonscriptions de la province lundi.

« On a choisi des circonscriptions où on pense qu'on peut faire la différence entre un député libéral ou caquiste et un député plus progressiste », explique le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc.

Denis Bolduc est président du SCFP au Québec Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Prenant en exemple le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, un transfuge de la Coalition avenir Québec, le représentant syndical soutient que les candidats caquistes et libéraux sont interchangeables et il dénonce leurs « lois antitravailleurs ».

« Pour nous, les lois qui ont été déposées et adoptées par le Parti libéral au cours des quatre dernières années, plusieurs de ces lois étaient antitravailleurs et ont été appuyées par les caquistes. La population semble vouloir du changement, selon les sondages, et on veut apporter la réflexion comme quoi ce n'est pas avec la CAQ qu'ils vont en avoir. »

Si plusieurs villes, dont Québec, tentent d'obliger la coalition syndicale à retirer ses pancartes, Denis Bolduc dit ne pas enfreindre le règlement de la Ville de Sherbrooke.

« C'est indiqué très clairement que pour un référendum, une élection ou une consultation publique, on n'a pas besoin d'autorisations pour afficher. On a un message politique à passer et on évoque aussi la liberté d'expression protégée par la Charte des droits et liberté. On pense qu'on est parfaitement dans notre droit », résume le président du SCFP-Québec.

Outre le SCFP, la coalition regroupe le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA), l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES). Elle représente quelque 250 000 membres.