Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Festival du patrimoine

Le festival du Patrimoine (Edmonton Heritage Festival) qui s’échelonne sur trois jours célèbre plus de 90 pays et cultures différentes représentés dans 71 pavillons.

Le festival du Patrimoine à Edmonton Photo : Emily Fitzpatrick/CBC

Chaque année, ce sont près de 350 000 visiteurs qui assistent à des spectacles de danses folkloriques et de musiques traditionnelles, qui apprécient des œuvres d’art et qui goûtent à des centaines de plats typiques.

De la nourriture iranienne au festival du Patrimoine d'Edmonton Photo : Radio-Canada/Marie-Ève DuSablon

Les spectacles sont gratuits et sont présentés sur 25 scènes dispersées sur le site du parc.

Le festival ouvre ses portes le samedi 4 août, à 12 h et se terminera le lundi 6 août à 20 h, au parc Hawrelak.

CAMROSE

Big Valley Jamboree

Chaque année, des milliers de festivaliers se donnent rendez-vous au plus important événement de l'année à Camrose : le Big Valley Jamboree.

Festival de musique country à Camrose Photo : Big Valley Jamboree

Pour les amoureux de la musique country, plus d’une trentaine de groupes et artistes viendront tenter de vous charmer!

Festival Big Valley Jamboree 2017 Photo : Nicole Ashley Photography

Et pour ceux qui aiment moins la musique, le festival offre aussi des rodéos, des duels entre pianistes, de la danse, du karaoké, le fameux concours de chant « The Voice » et plein d’autres activités.

Les festivités commencent le jeudi 2 août et se terminent le dimanche 5 août.

CALGARY

Fringe

Le festival Fringe de Calgary revient pour une 37e année dans la métropole. L’événement transforme tout le quartier Inglewood pour la 12e année de suite.

Les festival Fringe à Calgary Photo : Festival Fringe Calgary

Plus de 33 spectacles de toutes sortes, provenant d’artistes de partout dans le monde, font du festival Fringe le festival théâtral où la censure n’existe pas!

Les spectacles ont lieu le vendredi 3 août jusqu’au samedi 11 août.

Festival de Blues international

C’est la 14e année pour le festival de blues de Calgary! L’événement célèbre le meilleur de la musique blues.

De grands noms seront de la partie, tels que BB king’ Blues Band, Chicago Blues Reunion, Dawn Tyler Watson , Sue Foley et Elsie Osborne Band, pour n’en nommer que quelques-uns.

La chanteuse Dawn Tyler Moore et son ensemble montent sur scène au parc Shaw Millenium à Calgary. Photo : Dawn Tyler Watson

Il y a également un marché artisanal, des restaurants mobiles et des boutiques souvenirs.

Le festival, qui a débuté le lundi 30 juillet, présente ses spectacles au parc Shaw Millennium jusqu’au dimanche 5 août.

CANMORE

Festival de la musique folk

C’est depuis 1978 que la communauté de la municipalité célèbre la musique folk. D’ailleurs, le festival est même le plus ancien de la province!

Le festival de la musique folk à Canmore en 2017 Photo : dennis muldrew/Dennis Muldrew

Profitez de plus d’une trentaine de spectacles avec une vue scénique sur les Rocheuses!

Pour l’ouverture des festivités, il y aura un concert gratuit le vendredi 3 août au centre-ville de Canmore.

Le festival propose plusieurs activités pour toute la famille. Photo : Cole Legree

Le festival commence le vendredi 3 août et se poursuit jusqu’au lundi 6 août.

DRUMHELLER

Loud as hell festival

Pour ceux qui n’aiment ni le country, ni le folk, ni le blues, il vous reste un autre festival, celui qui célèbre la musique Heavy Metal!

Le Loud as hell heavy metal festival revient pour une 6e année.

Festival de musique heavy métal Loud as Hell Photo : Loud as Hell Heavy Metal Festival

Il accueille plus de 40 groupes et artistes de partout au pays, dont 23 de l’Alberta.

Les festivités débutent le vendredi 3 août et se terminent le dimanche 5 août.

Voilà ! C’était mes suggestions pour la longue fin de semaine... Bonnes sorties!