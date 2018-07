Dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien Le Soleil lundi, les représentants du Regroupement Sinistrés Entraide plaident que le projet est la meilleure solution pour protéger adéquatement le secteur en cas de nouvelles inondations, après celles subies en 2005 et en 2013.

« Le mur anti-crue est l’élément majeur qui reste à réaliser pour protéger adéquatement le secteur. Laisser tomber sa construction est totalement irresponsable et inquiète au plus haut point! », écrivent les dirigeants du comité, qui représente environ 400 propriétaires.

En entrevue à Radio-Canada, le vice-président du Regroupement, Denis Lavoie, estime que le gouvernement doit maintenant s’impliquer, même si l’infrastructure est un dossier municipal.

Le gouvernement provincial peut non seulement donner des appuis politiques parce qu’il y a différents ministères qui sont touchés par ce genre de travaux, mais il peut aussi donner un appui financier à l’agglomération de Québec pour finaliser le projet. Denis Lavoie, vice-président du Regroupement Sinistrés Entraide

La Ville de Québec a abandonné le projet à la lumière des expertises du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) puisqu’elle ne pouvait avoir la certitude que les résidences et les commerces riverains seraient retirés de la zone inondable après la construction du mur anti-crues.

De plus, le projet d’abord évalué à 68,9 millions de dollars aurait grimpé à plus de 80 millions de dollars pour respecter les recommandations du BAPE.

Les inondations de 2005 à L’Ancienne-Lorette Photo : Radio-Canada

La CAQ veut revenir au projet initial

À moins d’un mois du déclenchement de la campagne électorale au Québec, la CAQ croit que le gouvernement doit effectivement démontrer du « leadership » dans le dossier, mais ne s’engage pas à s’impliquer financièrement. Selon le député de La Peltrie, Éric Caire, le projet peut se réaliser selon le plan initial.

« Je pense qu’on peut revenir au projet qui était sur la table, que la Ville de Québec s’engageait à financer à 100 %. Il n’y a pas de raisons qu’on mette des sommes additionnelles. Je pense qu’on devrait être capable d’avoir un compromis qui est acceptable pour tout le monde », affirme M. Caire.

Des mesures insuffisantes

Denis Lavoie reconnaît que les différentes mesures mises en place aux abords de la rivière Lorette ont permis d’améliorer la protection des riverains, mais elles ne sont pas suffisantes, selon lui.

La Ville aura investi 35 millions de dollars dans un processus de pérennisation des mesures temporaires qui sera complété en 2020. Les aménagements réalisés permettront de protéger les riverains jusqu'à un débit de 70 m3/s, alors que le mur anti-crue élèverait le seuil d'inondation à 90 m3/s.

« On est mieux équipés, reconnaît M. Lavoie. Au fil des années, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y a eu des bassins de rétention, des ponts qui ont été refaits. Il y a des protections temporaires qui sont là. Oui, on a un bien meilleur niveau de protection qu’avant 2005, on est entièrement d’accord. Sauf que ce qu’on voit présentement ne résisterait pas à l’événement qu’on a eu en 2005 et résisterait à peine à celui de 2013. »

Par courriel, l’attachée de presse du cabinet de la ministre de l’Environnement précise que le ministère est entré en contact avec la Ville après l’abandon du projet de mur anti-crue afin de connaître ses intentions pour protéger les riverains. Le ministère est toujours en attente d’une réponse.

D'après les informations de Jonathan Lavoie