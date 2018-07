Le PCC a recueilli 6,04 millions de dollars auprès de 40 908 donateurs pendant les mois d’avril, de mai et de juin. C’est le deuxième trimestre d’affilée où les conservateurs reçoivent pour plus de six millions de dollars en don.

Pendant ce temps, les libéraux de Justin Trudeau ont recueilli 3,1 millions de dollars au cours de ces mêmes derniers mois, une baisse de 6,3 % par rapport au premier trimestre de l’année, de la part de 31 692 Canadiens.

Depuis janvier, les conservateurs ont dépassé les 12 millions de dollars recueillis, alors que les libéraux ont atteint 6,4 millions de dollars.

« Nous n’avons jamais débuté une année sans élection de manière aussi forte dans toute notre histoire », affirme Scott Lamb, le président du Parti conservateur, dans un communiqué de presse.

Le rapport du Bloc québécois est également disponible sur le site d'Élections Canada. Il indique une dégringolade dans les dons reçus, avec le plus faible montant enregistré depuis janvier 2015. Le parti, sans chef et ne comptant désormais plus que trois députés, a recueilli 42 038 $ de la part de 530 donateurs. Il a déjà amassé dix fois plus lors du trimestre d’été en 2015.

Les données ne sont pas encore disponibles pour le Nouveau parti démocratique, ni pour le Parti vert. Les partis ont jusqu'à minuit lundi pour divulguer leurs données à Élections Canada.

Quelques sondages récents donnent les Conservateurs en tête dans les intentions de vote des Canadiens. La popularité du premier ministre Justin Trudeau, longtemps inébranlable, a commencé à flancher au cours des derniers mois, notamment suite à son voyage en Inde.