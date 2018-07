Ces derniers estiment être pris entre l'arbre et l'écorce dans le dossier du différend commercial qui oppose les États-Unis et la Chine.

La décision de l'administration Trump d'imposer des barrières tarifaires aux importations chinoises a été suivie par une réplique de la Chine, qui a aussitôt réduit ses importations agricoles, principalement celle du soja.

En conséquence, le prix du soja a diminué de 80 $ la tonne, ce qui affecte les nombreux agriculteurs de la région qui oeuvrent dans cette production.

« La raison pourquoi ça nous touche même si on n’est pas impliqué dans la guerre tarifaire, c’est que le prix est basé à la bourse de Chicago. Donc, quand le prix des Américains baisse, le nôtre baisse aussi. En mai, le soja se vendait plus ou moins 500 $ la tonne et, là, il est rendu autour de 420 $ », explique William Van Tassel, vice-président de la Fédération des producteurs de grains du Québec et producteur dans la région.

Les producteurs américains ont reçu une aide d’urgence de 12 milliards de dollars de l’administration Trump.