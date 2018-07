Un texte de Piel Côté

Ces 12 derniers mois, le prix de l'or a soufflé le chaud et le froid. De 1219 $ américains en juillet 2017, il a surpassé le cap des 1350 $ en mars dernier.

Depuis, cette valeur refuge est en forte baisse et elle est retournée au prix négocié un an plus tôt.

L'une des explications est la bonne tenue de l'économie américaine. C'est du moins ce que croit l'économiste principal de Mouvement Desjardins, Mathieu d'Anjou.

Il y a vraiment une tendance haussière sur le dollar américain qui a l'air de beaucoup nuire au prix de l'or. Ça explique pourquoi ça a descendu rapidement pour revenir à environ 1200 $ américains , analyse-t-il.

Prix de l'or : 2 juillet 2017 : 1219 $ US

1219 $ US 29 novembre 2017 : 1248 $ US

1248 $ US 13 février 2018 : 1354 $ US

1354 $ US 16 avril 2018 : 1350 $ US

1350 $ US 30 juillet 2018 : 1221 $ US (Prix à 16 h)

La directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec, Valérie Fillion, confirme que cette situation ne facilite pas le travail des minières en démarrage, comme c'est le cas pour le projet de Ressources Falco, qui est situé au coeur de Rouyn-Noranda.

L'intérêt pour l'or est moins là. Valérie Fillion, directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec

Partir une ancienne mine, avec tous les défis technologiques que ça implique pour eux, si le prix de l'or était plus haut, ça serait probablement plus facile d'aller se financer. Pour le moment, ils doivent travailler très fort pour réussir à aller chercher le financement dont ils ont besoin , ajoute-t-elle.

L'or stagne depuis cinq ans

Malgré quelques bonnes poussées, l'or ne parvient pas à maintenir une croissance régulière depuis cinq ans.

En 2013, le métal avait bouclé l'année à 1229 $ américains, soit un montant similaire à celui qui se paye aujourd'hui.

Mathieu D'Anjou, économiste principal au Mouvement Desjardins Photo : gracieuseté Normand Huberdeau

Les mines en exploitation ne sont toutefois pas trop affectées, affirme Mathieu D'Anjou.

Je pense qu'au niveau actuel, les mines intéressantes sont quand même exploitées , laisse-t-il entendre.

Selon les pronostics de Desjardins, le prix de l'or devrait demeurer aux alentours de 1200 $ l'once jusqu'en 2020. Mathieu D'Anjou entrevoit peut-être une remontée vers 1300 $ américains à partir de ce moment.