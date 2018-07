La situation crée de l'inquiétude, alors que Parent est à plus de quatre heures de route de La Tuque.

Hydro-Québec indique que la ligne alimentant la petite municipalité fait 58 kilomètres et qu'elle est située en milieu boisé.

Les opérations pour rétablir le courant sont ainsi toujours plus complexes pour les techniciens qui sont basés à Mont-Laurier.

La conseillère relation avec le milieu pour Hydro-Québec dans la région, Élisabeth Gladu, indique que des travaux seront effectués au cours des prochains mois. Une interruption de service est d'ailleurs planifiée le 6 août de 6 h à 19 h.

« Les travaux ont lieu sur le réseau de transport. C'est clair que pour la clientèle quand il arrive un incident que ce soit sur le réseau de transport ou de distribution, c'est clair qu'il y a un impact pour eux, et ça, on en a parfaitement conscience », indique Élisabeth Gladu.

Le conseiller du district 1 de La Tuque, Éric Chagnon, s'insurge contre l'instabilité du réseau. « Toutes les raisons qu'on peut se trouver, mais quand tu manques de courant pendant 15-20 heures et que tu perds des denrées que tu as achetées à gros prix... On est censé avoir le système de production de l'électricité le plus fiable, mais c'est ça qu'on a », affirme M. Chagnon.

Selon lui, le lien de confiance est brisé entre les résidents du secteur et la société d'État.