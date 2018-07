Avec les informations de Jérémie Bergeron

C'est du moins l'avis d'un chercheur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Tadeusz Splawinski.

Les changements climatiques seraient un des facteurs déterminants à l'augmentation de foyers d'incendie dans nos forêts. La température va continuer à augmenter et ça va créer des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes , estime M. Splawinski.

À Lebel-sur-Quévillon, un feu de forêt à 35 km de la ville a donné toute une frousse plus tôt ce mois-ci.

Le maire, Alain Poirier, invite maintenant les municipalités de la région à bien se préparer.

Avec le gouvernement, avec les instances pour la protection des incendies de forêt, il faut se trouver un modèle pour les futures années, parce que ça va devenir de plus en plus inquétant , estime-t-il.

Les pompiers de la SOPFEU se sont établis à Lebel-sur-Quévillon il y a quelques semaines. (archives) Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ne remarque pas, pour l'instant, de tendance à la hausse.

S'il y une hausse, on va travailler pour y faire face, pour avoir les ressources adéquates pour être en mesure d'éteindre les incendies, mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de données qui démontrent une hausse significative , affirme-t-elle.

La SOPFEU surveille la situation de très près, nottament auprès des instituts universitaires et des autres agences de protection des forêts contre le feu du pays.