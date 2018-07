Le résident de Tignish, à l’Île-du-Prince-Édouard, se surnomme lui-même The Bottleman , ou L’homme aux bouteilles , en raison de sa passion pour jeter des bouteilles dans l’océan.

Récemment, M. Hackett a été abordé par un agent de conservation, qui l’a formellement averti que de jeter des déchets dans l’eau était une infraction passible d’une amende de 5000 $.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l’Île-du-Prince-Édouard a confirmé dans un courriel que des plaintes ont été reçues au sujet du comportement de M. Hackett, et que l’homme a été averti par un agent de ne plus lancer de bouteille à l’eau.

Je comprends son point de vue , dit Harold Hackett. Ça me fait de la peine d’arrêter, mais je dois faire ce qu’ils me demandent.

Harold Hackett a une passion pour jeter des bouteilles dans l'océan. Photo : Radio-Canada/CBC/Krystalle Ramlakhan

Nous reconnaissons l’intérêt qu’a M. Hackett pour entrer en contact avec des gens autour du monde et nous savons qu’il ne veut pas mal faire, mais nous rappelons à tous les insulaires que nous devons protéger nos cours d’eau en respectant les règlements destinés à protéger notre environnement , écrit le ministère.

Une habitude dépassée

L’idée qu’un message glissé dans une bouteille parcoure des milliers de kilomètres, bercé par les vagues, pour atteindre un destinataire à l’autre bout du monde est certes romantique, mais aussi dépassée, dit Tony Walker, un professeur adjoint à l'École pour les ressources et l'étude du milieu, à l’Université Dalhousie d'Halifax en Nouvelle-Écosse.

Jeter des bouteilles en plastique ou en vitre à la mer est une habitude d'une autre époque néfaste pour l'environnement, selon un expert. Photo : iStock/ipopba

Lancer en toute connaissance de cause quelque chose dans la nature, alors que l’on connaît aujourd’hui quelles en sont les conséquences, est presque irresponsable et est un geste qui pollue l’environnement, dit M. Walker.

Les dommages causés aux océans et à la faune marine par les déchets plastiques font la manchette, mais lancer à la mer des bouteilles en vitre n’est pas mieux, ajoute Tony Walker.

C’est aussi lancer des ordures dans l'environnement et ça n’a pas sa place , dit-il, en soulignant que le verre prend des années avant d’être broyé et de se mêler au sable des plages. Les éclats tranchants sont donc pendant longtemps dangereux pour la faune marine.

« L'homme aux bouteilles » dit avoir lancé 10 000 bouteilles à la mer en 22 ans, et il a reçu plusieurs réponses. Photo : Radio-Canada/CBC/Krystalle Ramlakhan

Même si les bouteilles ne sont pas cassées ou ébréchées lorsqu’elles sont lancées à la mer, elles s’abiment rapidement sous l’effet des rayons UV du soleil, du sel, et parce qu’elles sont constamment malmenées par les vagues.

Les bouchons sont aussi souvent avalés par les oiseaux de mer , ajoute le professeur Walker.

Une alternative naturelle au message dans une bouteille

Pour les romantiques comme Harold Hackett, qui aiment l’idée de transmettre des messages aux inconnus du bout du monde, le professeur Walker suggère une alternative naturelle.

L’Université d'Oldenbourg, en Allemagne, a envoyé à la mer des blocs en bois sur lesquels des messages sont inscrits à l’encre non toxique. Chaque message est numéroté pour que ceux qui les trouvent puissent signaler leur découverte.

Ce projet a pour but de sensibiliser les destinataires à la pollution des océans par les déchets plastiques. Ces blocs de bois finissent par se décomposer sans polluer les eaux.

Peut-être que le plastique, ou le verre, ne font plus partie de la façon de faire , conclut le professeur.

« L'homme aux bouteilles » de Tignish passe en revue les réponses reçues de ceux qui ont trouvé ses bouteilles. Photo : Radio-Canada/CBC/Krystalle Ramlakhan

Quant à Harold Hackett, il affirme qu’il respectera les consignes, mais qu’il continuera à espérer recevoir des réponses aux messages insérés dans les bouteilles qu’il a déjà lancées.

Je ne peux pas vraiment les retirer de l’océan, elles sont parties , dit-il.

Avec les informations de Jesara Sinclair, CBC