Près de 200 personnes ont participé dimanche à une soirée à sa mémoire à Lac Brome.

Pour Jessica Brown, l'organisatrice de la soirée, Riley Fairholm était un adolescent troublé qui avait besoin d'aide, une aide qui n'est cependant pas toujours appropriée aux besoins de la communauté anglophone, explique-t-elle.

« Ça manque beaucoup. Si vos enfants ont besoin de quelqu'un, d'un psychologue, vous êtes mis sur une liste d'attente. Oui, ils peuvent voir quelqu'un, mais en français et même si nos enfants sont bilingues, quand vous êtes en crise, vous avez besoin de parler des fois dans votre langue maternelle. C'est une nécessité », souligne-t-elle.

Rappelons que, vers 1 h 20 mercredi dernier, les policiers ont été alertés de la présence d'un homme hurlant et armé sur la route 104 à Knowlton, en Montérégie. À leur arrivée, les policiers auraient tenté de discuter avec Riley Fairholm à l'aide d'un haut-parleur, mais ce dernier serait devenu menaçant envers eux et ils ont fait feu sur le jeune homme, qui les avait mis en joue avec une possible fausse arme de poing.

Une enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de ce décès.