Le groupe, formé de particuliers, de commerçants et d'entreprises situées près de la populaire intersection du centre-ville, fera campagne afin de faire avancer sa cause d’ici les élections municipales d’octobre.

L’architecte et organisateur de la campagne, Brent Bellamy, estime qu’il est « important de ramener les gens au cœur du centre-ville. » Selon lui, en favorisant l’accès aux piétons, les résidents se sentiront plus en sécurité et le centre-ville sera plus vibrant.

Le saviez-vous?

Cette intersection bien bien connue du centre-ville de Winnipeg est fermée aux piétons depuis 1976. Des murets de bétons empêchent les passants d'y accéder et ceux-ci doivent circuler par un souterrain qui passe sous l'intersection. L'accès des piétons à l'intersection a été interdit par la Ville à la suite d'une entente avec un promoteur immobilier qui avait accepté de construire une galerie souterraine pour lier les centres commerciaux situés près de l'intersection. Cette entente est en place pour 50 ans à compter de l'ouverture de la galerie en 1979 et arrive à échéance en 2019.

« La prospérité de notre ville dépend de l’activité du centre-ville, affirme M. Bellamy. Si une entreprise de Toronto vient pour investir à Winnipeg et les premières choses qu’elle voit sont des murets de bétons brisés et aucun piéton, je ne crois pas qu’elle voudra encore investir. »

Un problème pour les personnes à mobilité réduite

Il ajoute que les personnes en fauteuil roulant pourront aussi jouir de l’initiative en traversant l’intersection en moins d’une minute. « C’est une tâche très difficile pour les personnes en fauteuil roulant de traverser cette intersection », affirme-t-il.

Selon lui, à l’heure actuelle, une personne en fauteuil roulant prend 10 à 12 minutes, dont quatre ascenseurs, deux rampes et plusieurs boutons d’ouverture de portes, pour traverser l’intersection.

Adam Dooley, le président d’une entreprise de relations publiques dans le centre-ville partage le même avis que Brent Bellamy. « Cette intersection ne pourrait pas être construite de cette manière aujourd’hui, simplement pour des raisons d’accessibilités », soutient-il.

« Nous croyons qu’il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent et nous voulons rétablir les faits, ajoute Adam Dooley. J’ai vu plusieurs estimations et je crois que c’est possible [de faire le travail] pour 6,1 millions [de dollars], en incluant les réparations de la rue, des réparations qui doivent être faites de toute manière. »

Les préoccupations pour la sécurité sont hors de proportion, selon lui. Il dit que d’autres intersections dans le monde ont plus de circulation et que le nombre d’accidents n’est pas plus élevé.

Des voix contre

Certains commerçants des galeries souterraines qui n’ont pas voulu être identifiés publiquement croient cependant que la réouverture de l’intersection les privera d’un achalandage essentiel à la survie de leur commerce.

Si le maire de Winnipeg, Brian Bowman, s’est déjà prononcé en faveur du projet, des conseillers municipaux, dont Jeff Browaty, Brian Mayes et Scott Gillingham, ainsi que la candidate à la mairie, Jenny Motkaluk, se sont dit contre.

La consultante en développement des affaires, Jenny Motkaluk, affirme que la réouverture de l'intersection Portage et Main et l'élargissement du réseau de transport en commun rapide ne sont pas des priorités pour les Winnipegois. Photo : Radio-Canada/Travis Golby

Le groupe envisage de lancer une campagne GoFundMe afin de ramasser les fonds nécessaires à la promotion du oui, tout en sachant fort bien que la tâche sera grande. « Nous avons une grande montagne à gravir puisque nous savons que 80 % des Winnipegois sont contre la réouverture de l’intersection », affirme Brent Bellamy.

« Les gens doivent comprendre qu’un jour, l'intersection de Portage et Main rouvrira pour les piétons. Toutes les grandes villes du monde sont en train de rendre leur centre-ville accessible pour les piétons », explique l’architecte.

Avec des informations de Mathide Monteyne