Les Fermes Cavendish ont annoncé lundi qu’elles mettront dorénavant l’accent sur les activités de transformation et de congélation à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la disponibilité limitée des pommes de terre fraîches.

Cette décision entraînera la fermeture de ses installations d’emballage à O’Leary à la fin de l’année 2018. Une quarantaine de personnes perdront leur emploi.

Les Fermes Cavendish ont dû remédier au manque de 150 millions de livres de pommes de terre en 2017 , confie Ron Clow, directeur général des Fermes Cavendish, dans un communiqué. Nous avons dû trouver d’autres sources d’approvisionnement sur l’île et importer des pommes de terre du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Alberta et du Maine. Nous prévoyons déjà importer 65 millions de livres de pommes de terre cette année.

Cette façon de faire n’est pas durable. Il n’y a tout simplement pas suffisamment de pommes de terre sur l’Île-du-Prince-Édouard pour nos deux secteurs d’activités. Ron Clow, directeur général des Fermes Cavendish

L’entreprise affirme qu’elle soutiendra tous les employés touchés en les aidant à trouver de nouveaux postes au sein de J.D. Irving ou en les accompagnant dans leurs démarches pour se trouver un autre emploi.